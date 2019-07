Präsident der Armbrustschützen Wattwil vor dem «Eidgenössischen»: «Schiessen ist Konzentrationssache» In Ringgenberg im Kanton Bern findet vom 11. bis zum 21. Juli das Eidgenössische Armbrustschützenfest statt. Mit dem Armbrustschützenverein Wattwil wird auch das Toggenburg vertreten sein. Michael Hehli

Wendel Forrer vom ASV Wattwil beim Training. Schützen über 70 dürfen mit einer Stütze schiessen. (Bild: Michael Hehli)

Vielen Schweizern ist das Armbrustschiessen abgesehen von Wilhelm Tell kaum mehr ein Begriff. Und doch gibt es noch unzählige Vereine, welche diese Randsportart ausüben. Geschossen wird nicht auf Äpfel, Hüte und Habsburger, sondern auf runde schwarze Kartonscheiben in zehn oder dreissig Metern Entfernung. In vielen Vereinen wird dabei im Winter in einer Indooranlage auf zehn Meter Distanz geschossen. Im Sommer wird auf 30 Meter im Freien gewechselt.

André Nikles ist Präsident des 20 Mitglieder zählenden Armbrustschützenvereines Wattwil und entdeckte den Sport mit zwanzig Jahren an einem Volksschiessen.

Ist Wilhelm Tell das Vorbild der heutigen Armbrustschützen?

André Nikles, der Präsident des Armbrustschützenvereins Wattwil (Bild: Michael Hehli, Wattwil, 2.7.2019)

André Nikles: Für mich nicht, schliesslich hatte Wilhelm Tell eine ganz andere Armbrust als wir. Wir schiessen mit einem Sportgerät, nicht mit einer Waffe. Wilhelm Tell war auch nicht real, wir dagegen schiessen wirklich.

Was macht das Armbrustschiessen als Sport aus?

Es ist Konzentrationssache. Die Besonderheit ist, dass wir jederzeit trainieren können, da die Armbrust keinen Lärm macht.

Beim Schiessen ist innere Ruhe sehr wichtig. Wie geht man mit Nervosität um?

Es kommt auf den Schützen an. Manche stecken Nervosität gut weg, andere weniger. Für mich ist es Trainingssache. Um halb sieben verlasse ich meine Firma und schliesse ab. Wenn ich beim Stand ankomme, muss der Tag vergessen sein, damit ich mich voll und ganz aufs Schiessen konzentrieren kann, sonst treffe ich nichts.

Von aussen sieht das Armbrustschiessen dem Gewehrschiessen sehr ähnlich. Wo liegen Unterschiede und Gemeinsamkeiten?

Schiessen mit der Armbrust ist dem Kleinkaliberschiessen sehr ähnlich. Unsere Distanz beträgt 30 Meter, ihre 50. Auch Visierung, Abzug und Ausrüstung sind sich sehr ähnlich. Das Schiessen auf 300 Meter ist jedoch komplett anders.

Wie verbreitet ist das Armbrustschiessen?

Im Toggenburg sind wir die einzigen, ausser man zählt Degersheim und Wil dazu. Ich sage, die gehören zum Fürstenland. In der Schweiz sind es momentan unter 1000; vor zwanzig Jahren waren es noch 1500. Auch im Ausland gibt es Armbrustschützen, beispielsweise in Deutschland und in Vancouver. Das sind aber wenige.

Was macht einen guten Schützen aus?

Wie bei jeder Sportart braucht man Training, Fleiss und Ehrgeiz. Es muss aber auch Talent vorhanden sein.

Wie intensiv trainiert ein guter Schütze?

In Wattwil haben wir zweimal in der Woche Training. Die guten Schützen trainieren zwischen ein- und zweimal die Woche. Wir trainieren hauptsächlich im Sommer, da unsere Outdooranlage über zehn Scheiben verfügt. Unsere Indooranlage für den Winter zählt vier Scheiben.