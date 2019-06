Eidechsen beim Gemeindehaus – Toggenburger Gemeinden treten dem Schwund von Grunflächen entgegen

«Mission B» ist eine Aktion, mit der dem Rückgang der Artenvielfalt entgegengewirkt werden soll. Da in der Schweiz jede Sekunde 0,7 Quadratmeter Grünfläche durch bauliche Massnahmen verloren gehen, finden Pflanzen immer weniger Platz, um zu wachsen. Daher sterben beispielsweise Insekten und somit auch Vögel, weil sie keine Nahrung mehr finden. Durch den Verlust der Grünflächen − auch 80 Prozent aller Feuchtgebiete sind bereits verschwunden − ist ein Drittel aller in der Schweiz lebenden Arten bedroht.

Das Ziel von «Mission B» ist es, die Zusammenhänge der Biodiversität aufzuzeigen, das Bewusstsein zu stärken und Ideen zu geben, was man selbst zum Erhalt einer schönen, artenreichen Natur beitragen kann. So sollen während eineinhalb Jahren möglichst viele biodiverse Flächen entstehen, in der Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel oder Eidechsen ein Zuhause finden. Mit geringen Aufwand kann bereits vieles bewirkt werden.

Bei «Mission B» kann jeder (Familien, Gemeinden, Vereine, Schulen, Firmen oder Wohngemeinschaften und Einzelpersonen) mitmachen, der neue, naturnahe Flächen schafft − sei es im Garten, auf dem Flachdach oder vor dem Fenster. Jede neu geschaffene Fläche kann auf www.missionb.ch gemeldet werden.

Das Projekt «Mission B» wurde vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF lanciert. (pd/uh)