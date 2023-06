Ehrung «Unbezahlbare Wirkung»: Der Wakkerpreis beschert Lichtensteig viele zusätzliche Gäste. Dennoch sind bereits neue Projekte in Planung Dieses Wochenende wird die offizielle Verleihung des Wakkerpreises mit einem dreitägigen Fest gefeiert. Die mediale Präsenz des Städtlis zieht zahlreiche Besuchende aus dem In- und Ausland an und wirkt sich positiv aufs Gewerbe aus. Stadtpräsident Mathias Müller sagt: «Diese Welle gilt es auszunutzen.»

Von links nach rechts: Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz, Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig, und Brigitte Moser, Präsidentin Kommission Wakkerpreis. Bild: Andrea Tina Stalder

«Es hat sich viel getan im Städtli, seit die Verleihung des Wakkerpreises an Lichtensteig im Januar bekannt gegeben wurde», sagt Stadtpräsident Mathias Müller. Insbesondere an den Wochenenden seien spürbar mehr Menschen in den Strassen und Gassen unterwegs.

Das grosse Interesse an Lichtensteig zeige sich auch an der Anzahl herausgegebener Broschüren zur Sonderausstellung «Lichtensteig reloaded», die zurzeit stattfindet. Deutlich zugenommen haben ausserdem die verschiedenen Städtliführungen. «Um der Nachfrage nachkommen zu können, mussten wir sogar zusätzliche Führer ausbilden.»

Der Mini-Manufaktur-Laden im Zentrum Lichtensteigs ist nur eines von vielen Projekten. Bild: Sascha Erni

«Was den Besuchenden immer einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt, ist, dass alles, was in Lichtensteig passiert ist, aus der Bevölkerung heraus entstanden ist», sagt Mathias Müller. Die Stadt könne nichts anordnen. Die Motivation, ein Projekt zu verwirklichen, müsse von innen her kommen. «Ausserdem hätte die Verwaltung gar nicht das nötige Personal, um alle Ideen umzusetzen.»

Die Stadt könne aber den verschiedenen Vereinen, Genossenschaften, Kleinfirmen oder Stiftungen Unterstützung anbieten, indem sie diesen Organisationen beispielsweise Zugang zu Netzwerken gewährt, den sie im Normalfall nicht hätten. Bei der Umsetzung der einzelnen Projekte sei es jedoch wichtig, den Initianten möglichst viele Freiheiten zu lassen.

Mehrverkehr ist verkraftbar

Auf den Verkehr habe sich die Popularität Lichtensteigs nicht negativ ausgewirkt. Auch die Parkplatzsituation sei angesichts der vielen Besuchenden nie angespannt gewesen. «Viele Gäste kommen mit dem Zug oder machen im Rahmen des Foodtrails Halt in Lichtensteig, sodass das zusätzliche Verkehrsaufkommen durchaus überschaubar und für Lichtensteig verkraftbar ist.»

Das hiesige Gewerbe profitiert von den zahlreichen zusätzlichen Besuchern. Bild: Andrea Tina Stalder

Durchwegs positive Rückmeldungen erreichen Mathias Müller denn auch vom Gewerbe. «Nach dem, was ich höre, haben die Frequenzen in den Gastronomiebetrieben, aber auch in anderen Geschäften spürbar zugenommen.»

Zu verdanken sei dies grösstenteils der medialen Präsenz des Städtlis, sei es im In- wie auch im Ausland. «In den vergangenen Monaten hatte ich zahlreiche Termine mit Medienvertretern von Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen, was natürlich eine unbezahlbare öffentliche Wirkung mit sich bringt», sagt Mathias Müller. «Diese Welle gilt es auszunutzen.»

International habe er verschiedentlich an Kongressen in Italien, Österreich oder Deutschland berichten dürfen, mit welchen Massnahmen Lichtensteig auf die Erfolgsspur gefunden hat. «Die Situation, in der Lichtensteig war, ist nicht einzigartig. Es gibt viele Städte, Dörfer oder ganze Regionen, die mit der Abwanderung von Gewerbe und Industrie sowie mit einem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen haben.»

Denen könne er durch seine Ausführungen gewisse Anregungen geben. Umgekehrt nehme aber auch er von solchen Treffen immer wieder Ideen mit nach Lichtensteig.

Grosses Festwochenende

Offiziell gefeiert wird der Wakkerpreis an diesem Wochenende mit einem dreitägigen Fest. Wobei auch gleich diese Gelegenheit mit dem Pilotprojekt eines Lichtensteiger Zukunftsfestivals am Freitag genutzt wird, um Neues in Gang zu bringen. «Wir wollen die Bevölkerung dazu einladen, an diesem Festival verschiedenste herausfordernde, aber auch spannende Zukunftsfragen zu erörtern», sagt Mathias Müller.

Am Wochenende wird das Zentrum von Lichtensteig zu Festmeile. Bild: Sascha Erni

Am Samstag findet dann das grosse Stadtfest mit der offiziellen Preisverleihung des Wakkerpreises um 16.30 Uhr statt. Am Sonntag schliesslich enden die Festivitäten mit einem Frühschoppen und einem musikalisch umrahmten Brunch in der Hauptgasse.