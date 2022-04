Ehrung Biodiversität: Lichtensteig ist mit dem Innovationspreis der Binding-Stiftung ausgezeichnet worden Grosse – wenn auch verspätete – Freude in Lichtensteig. Das Städtli erhielt am Mittwoch den mit 5'000 Franken dotierten Binding- Innovationspreis für Biodiversität 2021 verliehen.

Während eine ganze Gruppe an Biodiversitäts-Freunden zuschaut, überreicht Jan Schudel (ganz rechts) die Innovationspreis-Urkunde an Lichtensteigs Stadtpräsidenten Mathias Müller. Bild: Christof Lampart

Eigentlich hätte die Preisverleihung schon im Oktober 2021 stattfinden sollen. Doch abrupt verschärfte Coronamassnahmen zwangen die involvierten Parteien – die Stadt Lichtensteig und die Sophie und Karl Binding Stiftung aus Basel – damals dazu, die Preisübergabe zu verschieben.

Im Nachhinein gesehen war dies ein Glücksfall, denn die Zeremonie ging am Mittwochabend bei sonnigem Frühlingswetter im Kirchenpark über die Bühne. Mit Buffet, Lampions und offenem Feuer wurde dem Event eine Wohlfühlatmosphäre verpasst, von der sich nicht nur Stadtpräsident Mathias Müller und die Auszeichnenden und Ausgezeichneten, sondern auch über 40 weitere Biodiversitäts-Fans anstecken liessen.

Geschmack und Genuss erlebbar gemacht

Die Stadt Lichtensteig wurde für ihre Bemühungen rund um die Förderung von Biodiversität mit dem 1. Innovationspreis der Sophie und Karl Binding Stiftung ausgezeichnet. Stellvertretend für viele engagierte Personen durften Sarah Brümmer, Grünstadtbeauftragte Lichtensteig und Stephan Huber, Leiter des Werkhofs Lichtensteig, die Urkunde aus den Händen von Jan Schudel entgegennehmen, der bei der Sophie und Karl Binding Stiftung den Bereich Umwelt und Soziales leitet.

Jan Schudel lobte, dass das Projekt «Genuss für Mensch und Natur» der Gemeinde Lichtensteig «die Verbindung von Geschmack und Genuss und die Vielfalt von Pflanzen für die Bevölkerung in vorbildlicher Weise erlebbar macht.» Zugleich stehe das Projekt exemplarisch für «ein neues Verständnis einer Gemeindeführung, die der Bevölkerung eine direkte Mitwirkung bei der Gestaltung ihres Lebensumfelds ermöglicht.»

Bevölkerung trägt Biodiversitätsgedanken mit

Den Gedanken griff auch Jurymitglied und Laudatorin Manuela di Giulio auf. Die Fachfrau in Sachen Siedlungsbiodiversität verwies darauf, dass in Lichtensteig die Biodiversitätsbewegung deshalb Wurzeln schlagen konnte, weil viele Private den «Samen» in mühsamer, jahrelanger Kleinarbeit «gesät» hätten und zugleich die Bewegung auf eine Stadtverwaltung, und einen Werkhof gestossen seien, die ihr Vorhaben aktiv unterstützten.

Dass man heute in Lichtensteig Hochbeete mit essbaren Kräutern, Beerensträucher an Bushaltestellen oder Mohnfelder in Rabatten antreffen könne, zeige zudem, dass die Bevölkerung nicht nur die ursprünglich unkonventionelle Bepflanzung akzeptierte, sondern auch deren Nutzen – für Insekten und Menschen – erkannt hat.

Oder wie es Sarah Brümmer selbst schilderte: «Kaum hatten wir verkündet, dass man nun die Birnen ernten könne, war der Birnbaum radibutz leer».

Dass die Bevölkerung die Biodiversitätsstrategie des Städtli goutiert, zeigt sich jedoch nicht nur im Konsumverhalten vieler, sondern auch daran, dass viele Menschen gewillt sind, selbst auf dem Weg zum anspruchsvollen Label Grünstadt mit anzupacken. «Als wir vor kurzem im Schneetreiben Bäume pflanzten, hatten wir mehr Freiwillige vor Ort als Bäume», schilderte Brümmer eine Anekdote.