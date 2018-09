Ebnat-Kapplerin wird vermisst Seit Samstag fehlt von Gertrud Hüberli jede Spur. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet um Mithilfe.

Gertrud Hüberli wird seit Samstag vermisst. (Bild: PD)

Seit Samstag, 16 Uhr, wird die 87-jährige Gertrud Hüberli vermisst, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntagmittag mitteilte. Sie sei zuletzt in Ebnat-Kappel, in der Nähe der Morga AG, gesehen worden. Seither fehle jede Spur von ihr.

Hüberli ist rund 175 Zentimeter gross, hat schwarzgraues Haar und war zum Zeitpunkt des Verschwindens violette Kleidung und schwarze Schuhe, eventuell eine gelbe Jacke.

Personen, die Hinweise zur vermissten Frau machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei St.Gallen unter 058 229 49 49 in Verbindung zu setzen. (kapo/rus)