Ebnat-Kappel Sie hielten eine Rede zum Thema Liebe: Rahel Landolt und Martin Bösch standen bei Weltrekord-Veranstaltung auf der Bühne Ein Paar aus dem Toggenburg und dem Glarnerland nahm am Wochenende an einem Rednerwettstreit, Speaker Slam genannt, teil. Dabei wurde bezüglich Teilnehmerzahl ein Weltrekord aufgestellt.

Rahel Landolt und Martin Bösch (rechts) nehmen ein Diplom entgegen. Bild: PD

In Deutschland wurde am Wochenende ein neuer Weltrekord aufgestellt. In Mastershausen fand der Speaker Slam mit den bisher meisten Teilnehmenden statt. Mitweltrekordhalter sind der Ebnat-Kappler Martin Bösch und seine Frau Rahel Landolt.

Ein Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Wird beim bekannteren Poetry Slam gereimt oder gerappt, geht es beim Speaker Slam um Reden im herkömmlichen Sinn. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureissen. Alles wichtige in so kurzer Zeit zu sagen und sich dabei doch mit dem Publikum zu verbinden, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nach genau vier Minuten wird beim Speaker Slam das Mikrofon ausgeschaltet.

Toggenburger und Glarnerin sprechen über die Liebe

Beim internationalen Anlass in Mastershausen schafften es Rahel Landolt und Martin Bösch mit ihrer Ruhe, das Publikum und die Jury schnell zu begeistern und im Herzen zu berühren. Das Paar sprach über ein Thema, das wohl jeder schon einmal hinterfragt hat: die Liebe.

Die ehemalige Kauffrau und der Zimmermann haben eine ganz besondere Liebesgeschichte, wie sie dieser Zeitung mitteilen. Rahel Landolt sprach auf der Bühne darüber, dass sie eines Tages die Suche nach der Liebe aufgegeben hatte. Sie ermutigte die Zuschauer loszulassen, anstatt weiterhin an die grosse Liebe à la Hollywood zu glauben, und stattdessen endlich an sich selbst zu glauben. Denn genau auf dem Weg zur Liebe zu sich selbst hat sich das Paar kennen gelernt. Die Glarnerin und der Toggenburger wollen Mut machen, dass die Liebe wunderschön sein kann. Wenn man sich dafür öffnet.

Die Themenwahl lag bei den Rednerinnen und Rednern selbst. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die Jury, die aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammengesetzt war, abzuholen, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten. (red)