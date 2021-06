Ebnat-Kappel Seit 100 Jahren treffsicher: Sportschützen Dicken starten mit Hauptversammlung ins Jubiläumsjahr An ihrer Hauptversammlung blickten die Sportschützen Dicken auf eine verkürzte Saison zurück. Mehr noch prägte aber der Ausblick auf die kommende Saison den Anlass. Dann feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen.

Die Wanderpreisgewinner der Jahresmeisterschaft: Iwan Hüppi (Elite) und Heini Bösch (Veteranen). Bild: PD

(pd) Trotz des Coronajahrs und des späten Starts in die Saison konnten die Sportschützen Erfolge feiern: an der Gruppenmeisterschaft OSPSV und vor allem auch Einzel an der Ostschweizer Meisterschaft und sogar mit einer Medaille an der Schweizer Meisterschaft.

Die vereinsinterne Jahreskonkurrenz konnte Iwan Hüppi für sich entscheiden. Auf den nachfolgenden Plätzen rangieren Marcel Schilliger und Franco Santoro. In der Jahresprämie, die ohne die Resultate aus der Mannschaftsmeisterschaft gerechnet wird, stand Marcel Schilliger an der Spitze vor Iwan Hüppi und Hanspeter Künzli. Den Wanderpreis für den besten Veteranen in der Jahresmeisterschaft konnte Heini Bösch nach Hause nehmen, der beste Jugendliche war Ian Künzli.

Aktives Vereinsleben ebenso wichtig wie sportliche Erfolge

Nicht nur die schiesstechnischen Fertigkeiten werden bei den Dicklern fleissig trainiert. Meist wird nach oder neben dem Training ebenso viel Zeit in die Geselligkeit und das Vereinsleben investiert. Dazu zählen auch die vielen auswärtigen Schiessen, welche Jahr für Jahr besucht werden und die Freundschaften zu anderen Vereinen, die gepflegt werden.

In die neue Saison starten die Sportschützen abermals mit 2/3-Formationen in die Mannschafts- und Gruppenmeisterschaften. Für die erste Mannschaft ist der Aufstieg in die Nationalliga B das Ziel.

Und auch in den verschiedenen Disziplinen und Einzelkategorien werden die Sportschützen mitkämpfen, um möglichst gute Platzierungen zu erreichen.

Mehrere spezielle Anlässe geplant

Mit dem Beginn des Trainings im März ist der Verein in sein Jubiläumsjahr gestartet. Gegründet wurde er 1921 und feiert somit dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Dies wollen die Schützen mit mehreren speziellen Aktivitäten feiern.

Einerseits steht das traditionelle Volksschiessen auf dem Programm. Zugleich hat der Verein ein Jubiläumsschützenfest für aktive Schützen mit vielen Gaben organisiert. Und als Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird Ende Oktober ein Jubiläumsabend mit vielen Gästen stattfinden.