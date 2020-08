Eine kleine Sensation: Ebnat-Kappel erkämpft sich gegen Gruppenfavorit Flawil einen Punkt Die Obertoggenburger holen in den letzten Minuten ein 1:3 auf und trennen sich von Flawil mit 3:3 – für das Team um Trainer Jürg Stadelmann ein verheissungsvoller Start in die 3.-Liga-Saison.

Was in Ebnat-Kappel in den Schlussminuten ablief, war nichts für schwache Nerven. Kurz vor dem Abpfiff machten Simon und Dave Obrist mit zwei Toren den Sack für Aufstiegsfavorit Flawil vermeintlich zu.

Der Trainer des Heimteams ist überglücklich

Niemand auf dem Untersand hätte beim 1:3 – notabene nach 89 Minuten – noch einen Pfifferling auf den Gastgeber gewettet.

«Wir haben mit dem Mut der Verzweiflung alles nach vorne geworfen und sind dafür belohnt worden», sagte Jürg Stadelmann, der überglückliche Ebnater Trainer nach dem aufwühlenden Fight.

Diener und Kuhn hatten das Unmögliche geschafft und in der Nachspielzeit den Zweitorerückstand in ein 3:3 verwandelt.

Roth lanciert die turbulente Schlussphase

Dass Flawil auf der Ziellinie den Sieg noch aus den Händen gab, müssen sich die Spieler aber selber ankreiden. Nicht ohne Grund war der Ärger bei Routinier Dave Obrist ziemlich gross: «Wir hätten bei Halbzeit mindestens 3:0 führen müssen und hatten auch nach dem Seitenwechsel bis in die Schlussphase alles im Griff».

Statt 3:0 hiess es aber nur 1:0. Einzig Pires hatte ins Schwarze getroffen. Das 1:1 von Roth nach 79 Minuten war dann der Startschuss der oben beschriebenen Endphase.

Für Stadelmann war der Punkt allerdings keineswegs gestohlen: «Klar war uns der Gegner überlegen, wir haben aber immer an uns geglaubt und sind dafür belohnt worden. Der Punkt ist für den weiteren Verlauf der Meisterschaft Gold wert und verleiht der Mannschaft viel Schwung.»