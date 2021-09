STAMMGAST «Es ist schön, es ist gesund»: Eine Toggenburgerin besuchte die Badi Ebnat-Kappel an 134 von 135 Tagen in diesem Sommer Die Badi Ebnat-Kappel hat dieses Jahr trotz dem schlechten Sommer mehr Eintritte verzeichnen können als 2020. Fleissigste Badi-Besucherin ist Rita Meile mit 134 Tagen.

Rita Meile (links) mit Enkelsohn Luca und ihrer Schwester Marina in der Badi Ebnat-Kappel. Bild: PD

Sie sei schon in der Kindheit eine Wasserratte gewesen, erzählt Rita Meile aus Ebnat-Kappel am Mittwoch am Telefon. In dieser Saison wird Rita Meile voraussichtlich an 134 von 135 Tagen, an denen die Badi offen war, ins Wasser gestiegen sein.

Viele Betriebstage kann sie nicht mehr verpassen, selbst wenn sie das wollte, denn am Sonntag wird Saisonschluss sein. Diese Zeitung erreichte die gebürtige Ebnat-Kapplerin in der Badi nach dem Mittagessen.



Jeden Morgen einen Kilometer zurücklegen

Bei einem Badibesuch kommt Rita Meile in der Regel am Morgen und schwimmt dann ihren Kilometer. Dies bei jeder Temperatur. Im Lauf des Tages steigt sie ein- oder mehrmals wieder ins Wasser. Rita Meile muss nicht lange überlegen, wenn man sie nach den Gründen für ihre Schwimmleidenschaft fragt.

«Es ist schön, es ist gesund, und ich schätze die Gesellschaft. Alle Leute in der Badi kennen meine Schwester und mich.»

Rita Meile geht auch bei schlechtem Wetter schwimmen. Vor kurzem sagte sie dieser Zeitung, es gefalle ihr dann fast besser, weil sie das Becken für sich allein habe.

Die Leidenschaft fürs Schwimmen hat sie allerdings nicht für sich allein, vielmehr teilt sie diese mit ihrer Zwillingsschwester Marina, die ebenfalls ein Abonnement besitzt und in dieser Saison auf rund 100 Besuche in der Badi kommen wird.



Weil es früher in der Badi in Ebnat-Kappel nicht immer rund lief, hatte Rita Meile zusätzlich ein Saisonabonnement von Wattwil und ging dorthin, wenn das Schwimmen in der Wohngemeinde nicht möglich war. In den letzten Jahren ist das nicht mehr nötig gewesen.

Mehr Eintritte als letztes Jahr verzeichnet

2021 sei für die Badi Ebnat-Kappel eine ruhige Saison gewesen, sagt Betriebsleiter Ruedi Artho auf Anfrage dieser Zeitung. Er habe weder Unfälle noch grössere technische Probleme verzeichnen müssen.



Ruedi Artho ist der Betriebsleiter der Badi Ebnat-Kappel. Bild: Natascha Gmür

In einem Punkt war die Saison 2021 allerdings ungewöhnlich: Trotz des schlechten Wetters hat die Badi Ebnat-Kappel mehr Eintritte als 2020 verzeichnet. Rund 16'000 statt 13'000 Eintritte sind es in Zahlen ausgedrückt. Rund 550 Saisonabonnements gingen über den Tresen.



Unbeschwerte Badefreuden im Freibad Ebnat-Kappel im Juni 2020. Bild: Natascha Gmür

Lichtensteig und Wattwil hätten dagegen weniger Badegäste als 2020 empfangen dürfen, sagt Ruedi Artho. Letztes Jahr hatte die Badi Ebnat-Kappel allerdings wegen der Coronapandemie erst am 25. Mai Saisonbeginn, und das anfangs auch noch unter restriktiven Bedingungen.

Bei den Gästen eine grosse Vorfreude gespürt

Anfangs dieser Saison - Beginn war am 1. Mai - habe man eine grosse Vorfreude bei den Badegästen gespürt. Trotz schlechtem Wetter seien zahlreiche Saisonabonnements verkauft worden, sagt Ruedi Artho.

«Die Saisoneröffnung war für viele Besucher die Rückkehr zu einem Stück Normalität.»

Wegen des Umbaus hat die Badi Wattwil diesen Herbst früher als sonst Saisonschluss gehabt. Saisonabonnements von Wattwil berechtigten und berechtigen aber noch bis Sonntag zum Eintritt in die Badi Ebnat-Kappel. Das hat laut Ruedi Artho schon einige zusätzliche Eintritte von Personen, die sonst täglich in Wattwil schwimmen gehen, ergeben.



Vor 16 Jahren, als die Badi Ebnat-Kappel umgebaut worden sei, sei das analoge Angebot in umgekehrter Richtung ergangen, erklärt der Betriebsleiter zum Schluss.