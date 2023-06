Ebnat-Kappel Kreismusiktag und Vereinsjubiläum in einem: Blasmusik zieht die Massen an Herrliches Sommerwetter begleitete die Festivitäten rund um den 63. Toggenburger Kreismusiktag, das 150-Jahr-Jubiläum der Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel und die dazugehörende Fahnenweihe.

Die Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel machte den Auftakt zur Parademusik. Bild: Christoph Heer

Hunderte Zuschauer säumten die 260 Meter lange Strecke zwischen der Evangelischen Kirche und dem Bahnhof Ebnat-Kappel. Sie warteten gespannt auf den Auftakt zur samstäglichen Parademusik anlässlich des Toggenburger Kreismusiktags. Die meisten von ihnen hatten sich ein schattiges Plätzchen gesichert, andere genossen die heissen Sonnenstrahlen, bei rund 25 Grad Celsius, auf ihrer Haut.

Speaker Christian Manser machte zunehmend gluschtig auf das, was in den kommenden gut zwei Stunden vonstatten gehen wird. Natürlich oblag es der heimischen Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel, den Auftakt zur Parademusik zu machen. Dies jedoch ausser Konkurrenz. Dem elfköpfige OK-Team mit Präsident Christian Spoerlé ist es gelungen, den mittlerweile 63. Toggenburger Kreismusiktag nach 1985 wieder in Ebnat-Kappel durchzuführen.

Impressionen am Rande der Parademusik.

Blasmusik scheint im Toggenburg kein bisschen von seinem Reiz verloren zu haben. Denn beim Blick ins Publikum fiel schnell auf, dass sich ungemein viele Kinder für die Musik und die Parade interessierten. Mitklatschen und mitwippen war von der ersten Sekunde an in Mode. Die obligaten Schlussapplause nach jeder Vorführung fehlten natürlich keineswegs.

Die Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel feierte ihr 150-jähriges Bestehen. Bild: Christoph Heer

Geradeauslaufen ist für «Anfänger»

Einige der über zehn teilnehmenden Blasmusikformationen wagten sich an die Evolution. Will heissen, man läuft musizierend nicht nur strikte geradeaus, vielmehr überrascht man das Publikum mit zahlreichen Stopps, Umkehrungen, hin-und-her-Wipperei und anderweitigen Choreografien. Keine Frage gehört da viel intensives Training dazu und das heisse Wetter machte es den Protagonisten auch nicht einfacher.

Die Blechharmonie Kirchberg verblüffte mit ihrer Evolution. Bild: Christoph Heer

Speaker Christian Manser, der ebenfalls Erfahrungen in Sachen Mitgliedschaft in einem Musikverein hat, informierte dahingehend, dass es enorm schwierig sei, die Konzentration hoch zu halten, «wenn einem die Fusssohlen fast wegbrennen».

Experten (links im Bild) und viel Publikum beobachteten die Vereine bei der Parademusik.

Am Sonntag dann ging es weiter mit dem Wettspiel, auch die Experten kamen so in den Genuss eines arbeitsreichen Wochenendes. «Wo musiziert wird, da herrscht Freude und Zusammengehörigkeit», sagte Ebnat-Kappels Gemeindepräsident Jon Fadri Huder schon im Voraus und er wollte recht behalten. Die Musikgesellschaft Harmonie Ebnat Kappel feiert gleichzeitig mit dem Kreismusiktag ihr 150-Jahr-Jubiläum und präsentierte eine neue Vereinsfahne. Hunderte Besucher nahmen an diesem Festakt teil, feierten die hiesige Musikgesellschaft, sich selber und auch ein bisschen Petrus, den Blasmusikliebhaber aus Ebnat-Kappel.