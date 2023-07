Ebnat-Kappel Idee aus der Coronazeit trägt Früchte: Viel Publikum am kostenloses Musikfestival im Ebnater Schuppen Die vierte Austragung des Make Some Noise Festivals im Schuppen am Ebnat-Kappler Bahnhof geht am Samstag mit viel einheimischer Musik zu Ende. Jetzt schon ist klar: Der Anlass hat sein Publikum. Eines, das sich die Laune auch von wenig sommerlichen Abendtemperaturen nicht vermiesen lässt.

Das Komikerduo Messer und Gabel trat am Donnerstag am vierten Make Some Noise Festival in Ebnat-Kappel auf. Bild: Christoph Heer

Der Festivaleintritt ist gratis. Und das wollen die Organisatoren um Esther und Roger Amacker auch beibehalten. «Solange es unser Festival gibt, wird es keinen Eintritt kosten», verspricht Roger Amacker, während er am Donnerstagabend am Mischpult dafür sorgt, dass das Komikerduo Messer und Gabel und das Jodelchörli Hüsliberg von allen Besuchern gehört und verstanden werden.

Das Folkloreprogramm mit Ländlermusik und viel Witz, fand beim Publikum sichtlich Anklang. Jedenfalls genoss dieses die Bühnenshow auch spät abends noch, obwohl die Temperaturen spürbar zurückgegangen waren: Entweder man hatte eine Jacke dabei oder wärmte sich an einer der Grillstationen auf.

Einen Traum erfüllt

Das Make Some Noise Festival findet jeweils am letzten Juliwochenende statt. Zur gleichen Zeit also, wie das Openair in Bütschwil. «Wir nehmen einander keine Besucher weg», sagt Esther Amacker und ergänzt, dass für Konkurrenzdenken ohnehin kein Platz sei. Mit dem Start am Donnerstag ist sie zufrieden, sagt: «Die zahlreichen Besucher zeigen, dass viele hinter unserem Projekt stehen.» Dies sei ihr auch bewusst geworden, als man ans Aufhören gedacht habe. «Da kamen schnell Feedbacks, die uns zum Weitermachen ermutigten.»

Am Samstagabend tritt Tom Sutter (links) mit seiner Band Toggenburg Dynamite auf. Rechts das Organisatorenpaar Esther und Roger Amacker. Bild: Christoph Heer

Weiter erklärt sie, dass die Ursprungsidee aus der Coronazeit stamme. Wobei es schon immer ihr Traum gewesen sei, ein eigenes Festival zu organisieren. «Jetzt haben wir eines und erst noch vor der Haustür.»

Newcomer stellen CD vor

Am Samstagabend werden Jake Diel from Canada, Guggisberg, Kids in Cages und Toggenburg Dynamite im Scheinwerferlicht stehen. Letztgenannte Newcomerband mit ihrem Leader Tom Sutter, wird eine anderthalbstündige Show, inklusiver Vorstellung ihrer neuen CD, bieten. Rund 25 Helfer werden dafür sorgen, dass alles rund läuft. «Ohne diese gäbe es den mehrtägigen Event nicht», sagt Esther Amacker und ergänzt: «Einige nehmen dafür extra Ferien.»