Ebnat-Kappel Historisches, Aktuelles und Kulturelles: Das neue Ebnat-Kappler Mosaik bietet viel spannenden Lesestoff Die Broschüre ist mehr als eine Dorfchronik. Sie umfasst interessante Beiträge rund um das Toggenburger Doppeldorf, blickt in die Natur, in Vereine und in die Politik. Ergänzt wird sie mit einem Rückblick auf die vergangenen Monate. Nun ist die 38. Ausgabe erschienen.

Ein Foto des Moorweihers im Hochmoor Ruchgirlen ziert das Titelbild des neuen Ebnat-Kappler Mosaiks. Bild: Sabine Camedda

Pünktlich auf den ersten Advent ist in Ebnat-Kappel die neuste Ausgabe des Mosaiks erhältlich. In der 38. Edition dieser Chronik sind unterschiedliche Themen abgebildet. Eines davon sind die Moorlandschaften, die in der Gemeinde Ebnat-Kappel eine grosse Rolle spielen. Anhand der Hochmoore Chellen und Unter Hüttenbüel – beide sind als Moorlandschaften von nationaler Bedeutung klassiert – wird deren heutige Bedeutung beschrieben. Es lohnt aber auch ein Blick zurück in die Zeit, in der die Moore ausgebeutet wurden.

Das Mosaik bietet auch immer Gelegenheit, um in Kultur und Brauchtum einzutauchen. Peter Naef stellt seit zehn Jahren Schindeln her und gibt einen Einblick in diese Tätigkeit. Interessant ist auch zu lesen, wie das Haus in der Ebnater «Brogg» zu seiner bemalten Fassade kam.

Menschen machen Ebnat-Kappel aus

Das Ebnat-Kappeler Mosaik rückt immer auch Einwohnerinnen und Einwohner ins Bewusstsein der Leserschaft. In dieser Ausgabe erzählt Gemeindepräsident Jon Fadri Huder, wie er die ersten Monate an seiner neuen Wirkungsstätte erlebt hat. Eine Kaminfegerin zeigt ihren Arbeitsplatz, von dem aus sie die Aussicht geniessen kann.

Der Kantischüler Pascal Gamma hat an der Informatikolympiade teilgenommen. Er erklärt, wie ein solcher Wettbewerb durchgeführt wird und warum der Informatiker-Beruf auch kreativ ist. Die Leserinnen und Leser des Mosaiks lernen ausserdem Bert Baumann kennen, der sich seit Jahren für den Langlaufsport im Skiclub Speer einsetzt.

Schliesslich gewährt der Schwingclub einen Einblick in den neuen Schwingkeller in der Schulanlage Wier, wo nicht nur der Nachwuchs ideale Trainingsbedingungen vorfindet. Abgerundet wird die Publikation, die von der Gemeinde, vom Gewerbeverein, von der Arbeitgebervereinigung und vom Toggenburger Verlag gemeinsam herausgegeben wird, mit einer Chronik. Dort ist nachzulesen, was in den vergangenen Monaten in der Gemeinde passiert ist.