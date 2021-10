EBNAT-KAPPEL Ferieneinsatz für den WWF: Verkauf hausgemachter Produkte auf dem Markt Fünf Schülerinnen aus Ebnat-Kappel erwirtschafteten am Samstag fast 2000 Franken durch den Verkauf von Esswaren und Handarbeitsprodukten auf dem Markt der Obertoggenburger Gemeinde. Das Geld wird dem WWF überwiesen.

Hannah Graf (ganz links) beim Kaufabschluss. Bild: PD

(pd) 1853 Franken kann Hannah Graf nächste Woche stolz an den WWF überweisen. Es ist das erfreuliche Ergebnis des Projektes, das sie zusammen mit vier Schulfreundinnen am Samstag erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. An einem Verkaufsstand wurden die liebevoll gestalteten Artikel zum Kauf angeboten, die in den Tagen und Wochen zuvor gebacken, gekocht, gebastelt oder anderweitig präpariert worden waren.

Hannah Graf (ganz rechts) mit ihrem engagierten Team. Bild: PD

Wie ist die Viertklässlerin Hannah auf die Idee einer Verkaufsaktion zu Gunsten des WWF gekommen? Ihre Erklärung ist einfach. Ihre Patin, die sie als grosse Tier- und Naturfreundin kennt, hat ihr letzte Weihnachten die Mitgliedschaft zum Pandaclub des WWF geschenkt.

«In der Zeitschrift wurde zu Standaktionen aufgerufen, mit denen man sich aktiv für die Umwelt einsetzen kann. Das wollte ich unbedingt tun, und ich habe Freundinnen zur Mitwirkung eingeladen. Lila-Gemma, Noëmi, Samantha, und Tina haben mich grossartig unterstützt.»

Viel Interesse für die Waren und viel Anerkennung für die Marktmädchen

Nicht nur sie, auch Eltern, Geschwister, Grosseltern und Freunde haben keine Arbeit gescheut, sodass am Samstag ein reiches Angebot präsentiert werden konnte. Von Konfitüren, Sirup, Magenbrot, Zuckermandeln über Näh- und Strickwerk, Kosmetikprodukte bis zu Hundeguetzli reichte die Palette, alles in den Familien der Schülerinnen hausgemacht und möglichst umweltgerecht verpackt.

Die tüchtigen Marktmädchen konnten sich nicht nur über die Kauflust des Publikums freuen, sondern ebenso über viel Lob und Anerkennung für ihr grosses Engagement. Belohnt wurden sie schliesslich mit dem stolzen Ergebnis von 1853 Franken an Verkaufserlös und Spenden, womit sie ihr Ferienprojekt hoch zufrieden abschliessen können.