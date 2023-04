Ebnat-Kappel Einer geht, einer kommt – Ebnat-Kappel verliert seinen «Schwarzen Steg», zumindest für eine gewisse Zeit Am Dienstag wurde die Metallbrücke «Schwarzer Steg» für Restaurierungsarbeiten entfernt. Als eine von drei Brücken in Ebnat-Kappel gehört der Steg zu den schützenswerten Industriedenkmälern der Schweiz.

Um etwa 9.40 Uhr beginnt der Kran den Steg leicht anzuheben. Bild: Elia Fagetti

Der Schwarze Steg – eigentlich heisst er Mettlensteg – sollte ursprünglich abgerissen werden. Nach einer Prüfung stand jedoch fest: die Brücke ist schützenswert. Ende 2020 beendete Christian Spoerlé seine Laufbahn als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Damals im Interview mit dieser Zeitung sagte er:

«Wir hatten von der Bürgerschaft grünes Licht bekommen, um die verrottete Eisenkonstruktion durch eine Holzbrücke zu ersetzen. Doch es stellte sich heraus, dass die jetzige Brücke schutzwürdig sei und wir diese sanieren müssen.»

Zwei Jahre später im Sommer publiziert die Gemeinde die Auflage zur Sanierung. Am Dienstagmorgen ist es so weit.

Jetzt geht’s los!

Es ist ein grauer Morgen. Vereinzelte Wolken hängen über Ebnat-Kappel. Auf der Wiese gegenüber dem Schwarzen Steg steht Hans Looser, Leiter Bau und Infrastruktur der Gemeinde Ebnat-Kappel. Zusammen mit der Firma Marty Korrosionsschutz AG wurde diese Aktion organisiert. Im Hintergrund arbeiten auch die Firmen Schneider Stahlbau AG und das Transportunternehmen Feldmann.

Bevor die Brücke überhaupt angehoben wurde, versammelten sich bereits die Anwohner von Ebnat-Kappel. Bild: Elia Fagetti

Um 9 Uhr stehen auf beiden Seiten der Thur schaulustige Anwohner und warten gespannt auf das Anheben der alten Brücke. Die Arbeiter, in orange und gelbe Jacken gehüllt, heben die Brücke leicht an, um zu überprüfen, wie schwer sie ist. «Die Brücke ist rund 20 Tonnen schwer», sagt Philip Sieber, Bauführer der Marty Korrosionsschutz AG. Auch deren Verwaltungsratspräsident, Peter Müller, ist anwesend. Er erzählt von Problemen rund um den Schwarzen Steg.

«Die Brücke hat einen Teerbelag, die Metallplatten darunter sind verrostet. Zudem hat sie eine Bleibeschichtung», sagt Müller. Das sei auch der Grund, weswegen man die Restaurierung nicht vor Ort durchführen könne. Wegen des Bleis müsste man unter der Brücke eine Vorrichtung aufbauen, welche verhindert, dass das Blei in die Thur fliesst. Das wäre viel zu teuer geworden. Hans Looser nickt zustimmend.

Der Rost frass sich schon längere Zeit durch das Metall. Deswegen war der Steg auch gesperrt. Bild: Elia Fagetti

Einen anderen Grund hat der Abtransport auch: Sandstrahlen. Die Firma besitzt eigenen Aussagen zufolge die grösste Sandstrahlanlage der Schweiz. «Zudem ist sie auch die ökologischste Anlage der Schweiz», ergänzt Müller.

«Für mich gehört er einfach dazu»

Damit der Steg ohne Probleme abtransportiert werden kann, muss die strukturelle Integrität der Brücke beachtet werden. Wegen des Alters – die Brücke ist mit 150 Jahren älter als der Eiffelturm – muss sie an den Punkten angehoben werden, an denen sie mit dem Boden verankert ist. Etwa um 9.40 Uhr beginnt der hydraulische Kran zu surren und die Brücke wird angehoben. Zuerst nur ein wenig, dann schwingt sie über die angrenzende Wiese auf das bereitstehende Lastenfahrzeug. Sobald der Steg in Position ist, wird genau gemessen wo die Brücke aufliegt. Das ganze Prozedere dauert etwa eine halbe Stunde.

Während dieser Zeit treffen auch einige Anwohner an der Strassenabsperrung ein. Eine Frau sagt: «Ich bin seit 70 Jahren in Ebnat-Kappel. Für mich gehört der Schwarze Steg einfach dazu.» Die anderen anwesenden Anwohner nicken zustimmend.

Der Steg ist nicht die einzige Brücke, die zurzeit instand gestellt wird. Am Dienstag in einer Woche wird in Wattwil der rund 50 Tonnen schwere Markthallensteg mit Mobilkränen angehoben. Sowohl das Holz als auch die Arbeitsstunden für die Konstruktion stammen aus Wattwil. Damit wird der Markthallensteg pünktlich zur Toggenburger Messe fertig. Ab dem 26. April ist der Steg offen. Gemeindepräsident Wattwils, Alois Gunzenreiner, sagt: «Der Steg ist ganz generell bedeutend als innerörtliche Verbindung zwischen dem Rietwis- und dem Bleikenquartier.» So ähnlich wird es wohl auch den Ebnetern gehen.