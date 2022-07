EBNAT-KAPPEL Dorfmannschaften bildeten die grösste Kategorie: Das «Grümpi» hat sich als Dorffest etabliert Am Wochenende stand Ebnat-Kappel im Fokus des runden Leders. 134 Mannschaften, etwa gleich viel wie vor der Pandemie, zeigten in elf Kategorien fairen Fussballsport. Das Rahmenprogramm mit seinen Showacts begeisterte.

Mit letztem Einsatz werden Zweikämpfe geführt. Bild: Franz Steiner

2020 und 2021 fehlte dem FC Ebnat-Kappel die so wichtige Einnahmequelle. Nun kehrte das Grümpi zurück. Am Wochenende regierte König Fussball in der Gill. Nach Insiderstimmen gilt das Grümpelturnier Ebnat-Kappel als eines der schönsten Highlights des Jahres. Darauf wird auch von vielen Heimweh-Ebnat-Kapplern hingefiebert.

Dynamisch zum Torschuss. Bild: Franz Steiner

Silvan Kappeler ist umtriebiger OK-Präsident. Das Turnier ist ein Höhepunkt im Kalenderjahr. 134 Teams haben sich angemeldet, 25 Dorfmannschaften bildeten die grösste Kategorie. Zudem massen sich 17 Volleyballteams. Der OK-Präsident zeigte sich zufrieden, dass die Zahl der Mannschaften gegenüber der Zeit vor der Pandemie etwa gleich geblieben ist.

Während dreier Tage Grümpelturnier-Atmosphäre auf dem Sportplatz Gill. Bild: Franz Steiner

Mit Stolz erzählt Kappeler von den vielen helfenden Händen der Sponsoren und Eltern von Fussballjunioren. In solchen Momenten fühlt man sich getragen von der grossen FC-Familie. «Der Freitag ist, was die Unterhaltung betrifft, auf die ältere Generation ausgerichtet. Doch diesmal waren auch viele Jüngere da gewesen. Es war fast so, als hätte es Corona nie gegeben», sagte Silvan Kappeler.

Faire Spiele dank freundschaftlicher Fairness

Auch der Fair-Play-Gedanke wird jeweils hoch gehandelt. Man nimmt Rücksicht auf die Gesundheit des Gegners. Dafür sorgen versierte Schiedsrichter, die in der Hitze des Gefechts den Überblick behalten. In freundschaftlicher Fairness klatschen sich die Mannschaften nach dem Spiel ab, um dann gleich in der Festwirtschaft den Flüssigkeitshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Die Beachvolleyballerinnen und -volleyballer haben mittlerweile ihren festen Platz im Grümpelturnier. Bild: Franz Steiner

«De Rase isch top, s Wetter isch top, was will mer meh», frohlockte der Speaker zum Turnierauftakt. Der Plausch stand hoch im Kurs. So hechelte die heimische Feuerwehr in Vollmontur Ball und Gegner hinterher.

Tolle Abendshow der Fussball-Jongleure

Viele Teams wählten für ihr Tenü die Farbe Schwarz, sodass gleich mehrfach eine Überziehweste zwecks Unterscheidung angezogen werden musste. Stimmung und aufmunternde Anfeuerungsrufe gab's immer wieder am Spielfeldrand: «Super Vreni», tönte es von einem Zuschauer nach einer gelungenen Parade.

Schweizer Meister Simon Müller aus Buchrain LU zeigte Körperbeherrschung in Perfektion. Bild: Franz Steiner

Parallel zum Turnier konnte sich jedermann am Suva-Torwandschiessen versuchen. Ebenso wurde ein Workshop für Dribbelkünstler mit den Freestyle-Fussballern Simon Müller und Migu Baumann durchgeführt, die mit ihren Ballkünsten auch eine tolle Abendshow hinlegten. So wurde etwa im Handstand auf den Fusssohlen jongliert.

Unterhaltung der Extraklasse und eine gute Stimmungsband

Remo Forrer war der gefeierte Künstler am Samstagabend, während das Bier im und rund um das grosse Zelt in Strömen floss. Mit viel Tamtam kündigte Speaker Alberto den Stargast und zugleich den Höhepunkt des Abends an.

Remo Forrer nahm sich nach seinem Auftritt auch Zeit für seine Fans. Bild: Franz Steiner

Remo Forrer, Sieger der Castingshow «The Voice of Switzerland», gab ein gut 20-minütiges Feuerwerk seiner Songs zum Besten und sorgte bei den jungen weiblichen Fans für Entzücken.

«Ich bin schon ziemlich nervös.»

Das sagte der 20-Jährige aus Hemberg kurz vor seinem Auftritt.

Mit den Spatzen 2000, einer Stimmungsband aus der Steiermark, hatte das Grümpeli-OK eine sehr gute Wahl getroffen. Spielten sie am Freitag im Oberkrainer-Stil auf, so war jener am Samstag auf das junge Publikum ausgerichtet. Gassenhauer wie «Schikeria» oder «Macarena» brachten die Stimmung im 1000er-Zelt auf den Siedepunkt.

150 Kilogramm gekochte Spaghetti verkauft

Ein Renner ist jeweils das Spaghetti-Zelt. 150 Kilo wurden bis Samstagabend von der Grümpelchochi Wattwil gekocht und somit rund 750 Portionen verkauft.

Eine solche Veranstaltung geht leider nicht mehr ohne Sicherheitsdienst über die Bühne. Zwölf Männer von der BLS Sirnach sorgten für Ruhe und Ordnung. Und diese Kosten gehen zu Lasten des Organisators.