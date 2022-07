Ebnat-Kappel Die Veranstaltungstechnik hat die Coronamassnahmen wohl gut überstanden – aber ein Problem bleibt Roger und Esther Amackers Unternehmen für Veranstaltungstechnik «Perfectlight» hat die Pandemie bisher gut gemeistert. Ihr eigenes Festival «Make Some Noise» geht diese Woche in die dritte Runde; aus guten Gründen in eine kürzere Runde als zuvor, wie das Paar erklärt.

Roger und Esther Amacker in ihrer Lagerhalle. Nach der Corona-Durststrecke bewegt sich hier wieder etwas. Bild: Sascha Erni

Dieses Jahr geht «Make Some Noise», das Hausfestival des Veranstaltungstechnik-Unternehmens Perfectlight, vom 28. bis 31. Juli in eine kürzere Spielzeit. Die zwei Jahre davor dauerte das Open Air am Bahnhof Ebnat-Kappel jeweils eine volle Woche. Die Kürzung auf vier Tage sei auch dem allgemeinen Zustand der Veranstaltungsbranche geschuldet, erklären Esther und Roger Amacker von Perfectlight. «Unser Festival braucht es dieses Jahr eigentlich nicht, es hat ständig und überall Veranstaltungen», sagt Esther Amacker.

Veranstalter mit Nachholbedarf

Tatsächlich scheint die Auswahl an Konzerten, Lesungen, Jamsessions und Partys gegenwärtig so gross wie nie seit Beginn der Pandemie zu sein. «Nicht nur das Publikum, auch viele Veranstalter haben Nachholbedarf», wie es Roger Amacker zusammenfasst. Das betreffe Perfectlight sehr direkt. «Wir haben wirklich gut zu tun im Moment.»

Das Unternehmen der Amackers versorgt alle möglichen Veranstaltungen mit Licht und Ton, vom Kindergeburtstag bis zum mehrtägigen Festival, wie Esther Amacker erklärt. Um den damit verbundenen stark schwankenden Personalbedarf abzufedern, arbeitet Perfectlight mit Freelancern und Subunternehmen zusammen: Roger und Esther Amacker sind seit der Gründung im Jahr 1999 die einzigen zwei Festangestellten. So hielten sich die Verluste während den Coronamassnahmen in Grenzen.

Event-Branche: Kaum Konkurse, aber auch kaum Mitarbeitende

Die Anzahl Veranstaltungen sei so gross wie schon lange nicht mehr, nur wenige Veranstalter seien während der Pandemie in Konkurs gegangen. Und die Anfragen der Stammkundschaft seien fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, berichten die Amackers. Also alles wieder wie früher? Ganz und gar nicht, sagt Roger Amacker und schüttelt den Kopf:

«Veranstaltungsfirmen und Material gibt es noch, aber Personal ist gesucht wie nie.»

Das sei vergleichbar mit der Gastro-Branche, deren Arbeitnehmende sich während der Shutdowns ebenfalls zu einem grossen Teil neu orientiert hätten. Das betreffe alle Bereiche einer Veranstaltung. «Vom Staplerfahrer bis zur Toningenieurin», sagt Roger Amacker.

Aus der Gemeinde, für die Gemeinde

Unter all diesen Voraussetzungen – volle Auftragsbücher auf der einen Seite, schwierige Mitarbeitersuche und viele Konkurrenz-Veranstaltungen auf der anderen – stellt sich die Frage, weshalb die Amackers am Make Some Noise festhalten. Die erste Ausgabe im Jahr 2020 war eine direkte Reaktion auf die Coronapandemie. Es sollte mal endlich wieder etwas in Ebnat-Kappel laufen, hatte Roger Amacker damals dieser Zeitung erklärt. Und heute?

Sie seien ständig gefragt worden, wann denn wieder das Festival am Bahnhof stattfinde. «Das Dorf, die Leute wollen das Festival, also soll es für die gesamte Gemeinde sein», sagt Esther Amacker. Entsprechend verzichtet das Make Some Noise auch auf ein Eintrittsgeld, es will familienfreundlich sein und man soll es auch spontan nur mal für eine halbe Stunde besuchen können. Die Veranstaltung finanziert sich über Sponsoren sowie verkaufte Getränke und Esswaren.

Das Make Some Noise findet auch dieses Jahr wieder am Bahnhof Ebnat-Kappel statt. Bild: Sascha Erni

Auch auf vier Tage eingedampft, erstaunt das vielfältige Programm. Ob Jodlergruppe oder Kinderkonzert, Rock oder Pop: Für alle dürfte etwas dabei sein. Ganz nach dem Anspruch der Amackers, dem Dorf als Gesamtes etwas bieten zu wollen. Persönlich freut sich das Paar auf den Auftritt von «Doctor Victor» am Freitag ab 22.30 Uhr. Die Prager Band spielte bereits am letztjährigen Festival. «Die gingen ab, das glaubt man nicht!»