Ebnat-Kappel Die Finanzen im Griff behalten: Die Gemeinde muss grosse Bauvorhaben tätigen und rechnet mit einem Verlust Die grossen Investitionen – die Schulanlage Wier und das Pflegeheim Wier – spiegeln sich in den Gemeindefinanzen von Ebnat-Kappel wider. Der Gemeinderat fährt einen Sparkurs und hält am Steuerfuss von 139 Prozent fest.

Die grossen Bauvorhaben bei der Schulanlage Wier und beim Pflegeheim bedeuten eine grosse finanzielle Belastung für Ebnat-Kappel. Bild: Martin Lendi

Rund 50 Bürgerinnen und Bürger liessen sich am Montagabend an der Vorgemeinde aus erster Hand über die finanzielle Lage und über laufende Projekte informieren. Eine Übersicht über die wichtigsten Themen.

Das Budget, über das die Bevölkerung an der Bürgerversammlung in der nächsten Woche abstimmt, sieht einen Aufwandüberschuss von 1,8 Millionen Franken vor. Einnahmenseitig rechnet die Gemeinde mit Steuern von rund 15,2 Millionen Franken und einem Beitrag vom Finanzausgleich von gut 6 Millionen Franken.

Gemeindepräsident Jon Fadri Huder. Bild: Sabine Camedda

Bei den Ausgaben habe der Gemeinderat gespart so gut es geht, erklärte Gemeindepräsident Jon Fadri Huder. Die um 1,5 Millionen Franken höheren Ausgaben im Konto Bildung kommen unter anderem von Abschreibungen auf die Schulanlage Wier, die erstmals getätigt werden. Ausserdem muss ein Schulbus ersetzt werden.

Mit Investitionen von 3,95 Millionen Franken liegt die Gemeinde unter dem Betrag des laufenden Jahres. Den grössten Teil machen die drei Millionen des Gemeindeanteils an den Neubau des Pflegeheims Wier aus. 700'000 Franken fallen in den Bereich Bildung, unter anderem für den Ersatz der Heizung in der Schulanlage Gill, für Mobiliar für das Schulhaus Schafbüchel sowie für die Schulinformatik. Ausserdem ist ein Anbau am Alpstall auf der Säntisalp vorgesehen.

Jon Fadri Huder und der Gemeinderat sind sich bewusst, dass sie die Ausgaben im Blick behalten müssen, denn die Investitionen für die Schulanlage Wier und das Pflegeheim Wier müssen abbezahlt werden.

Für die Rechnungen der kommenden fünf Jahre erwartet die Gemeinde jeweils einen Aufwandüberschuss. Die Pro-Kopf-Verschuldung, die im Jahr 2022 gemäss Budget 2573 Franken beträgt, wächst bis 2025 auf 3845 Franken an.

Der Betrieb der Heime rechnet im kommenden Jahr mit einem Minus von 348'000 Franken. Dabei bleiben die Pensionspreise und die Betreuungstaxen unverändert. Das Provisorium beim Wohnheim Speer wird mit 747'000 Franken abgeschrieben.

In der Investitionsrechnung stehen 13 Millionen Franken – davon drei Millionen von der Gemeinde – für den Neubau sowie 45'000 Franken für die Sanierung von Fassade und Fensterläden beim Wohnheim Speer.

Die Bauarbeiten für das neue Pflegeheim sind im Gange, der Bezug sollte im Herbst 2023 stattfinden. Bild: Sabine Camedda

Wie Heimleiter Daniel Thoma an der Vorgemeinde ausführte, sind die Bauarbeiten auf Kurs. Der Bezug des neuen Pflegeheims im Oktober 2023 scheint realistisch. Der Gemeinderat und die Heimkommission suchen gleichzeitig nach einem Käufer für das Provisorium und nach einer Lösung für die Häuser A+B des heutigen Heimes, in welchen Seniorenwohnungen entstehen sollen.

Der Gemeinderat hat auf der Basis des Leitbildes der Gemeinde Ziele für die Legislatur definiert. Jon Fadri Huder führte aus, dass diese in 53 Massnahmen aus sechs Bereichen zusammengefasst sind. Diese seien finanzierbar und finanziell tragbar.

Im Bereich Identität nannte der Gemeindepräsident eine Charmeoffensive nach innen und aussen als Beispiel. Im Bereich Entwicklung ist geplant, das Gebiet Unterdorf als Industrieland bereitzustellen. In der Bildung soll das Freifachprogramm überprüft werden.

Die Gemeinde will weiter die Gebäude-Energiestrategie (Bereich Umwelt) überarbeiten und ein Organisationsreglement für die Verwaltung erstellen. Im Bereich Finanzen/Infrastruktur soll ein Finanzbericht hinsichtlich der zukünftigen Festlegung des Steuerfusses erarbeitet werden. Die Broschüre mit den Legislaturzielen sind auf der Website der Gemeinde abrufbar.

Jon Fadri Huder nutzte die Gelegenheit, an der Vorgemeinde über aktuelle Themen zu informieren. So war zu erfahren, dass eine 5G-Antenne an der Kapplerstrasse bewilligt ist, die Gesuche für vier weitere auf dem Gebiet der Gemeinde sind in Bearbeitung.

Die Richtplanung ist vom Gemeinderat genehmigt und liegt derzeit beim Kanton zur Prüfung. Wenn das abgeschlossen ist, werden der Zonenplan und das Baureglement überarbeitet. In diesem Zusammenhang werden die Parzellen definiert, die ausgezont werden müssen.

Nach dem Nein an der Urne zum neuen Strassenreglement bleibt das alte weiterhin in Kraft. Die Ziele, vordergründig die Verbesserungen bei der Erteilung der Fahrbewilligungen, sollen in ein neues Reglement aufgenommen werden. Bezüglich der strittigen Punkte wird mit den Interessenvertretern eine mehrheitsfähige Lösung gesucht. Ziel ist es, das überarbeitete Reglement 2022 aufzulegen.

Bei der Sanierung des schwarzen Stegs kam es zu Verzögerungen. Im kommenden Jahr soll das Bewilligungsverfahren beim Kanton eingeleitet werden.