Ebnat-Kappel «Der Kauf ist ein Glücksgriff»: Ebnat AG erwirbt Blockfabrik in Wattwil Seit die Blockfabrik 2019 in Konkurs ging, standen ihre Hallen leer. Doch das ändert sich bald: Ende Jahr will die Bürstenfabrik aus Ebnat-Kappel den Betrieb dort aufnehmen. Über den Kaufpreis bewahrt sie Stillschweigen.

Der Hauptsitz der Ebnat AG in Ebnat-Kappel. Bild: PD

Es war eine Hiobsbotschaft für Wattwil: 2019 musste die Blockfabrik an der Industriestrasse Konkurs anmelden. Seither wurden die Gebäude von einigen Mietern zwischengenutzt, die Hallen standen leer. Doch das ist bald Geschichte: Ende Juni hat die Ebnat AG mit Hauptsitz in Ebnat-Kappel die Blockfabrik gekauft. Ende dieses Jahres will die Bürstenfabrik das Firmenareal beziehen und den Betrieb aufnehmen. «Der Kauf ist für uns ein Glücksgriff. Wir können unsere Logistik zusammenziehen und werden effizienter», sagt der CEO Michele Vela.

Externe Lager zugemietet

Die Ebnat AG, eine Tochterfirma der Trisa Gruppe, beschäftigt 230 Personen. Sie ist zum einen spezialisiert auf Produkte für den Haushalt und die manuelle Reinigung. Sie stellt zum Beispiel Besen und Bürsten her. Damit erzielt die Firma rund 40 Prozent ihres Umsatzes. Die zweite Sparte umfasst Produkte zur Mundhygiene wie Zahnbürsten oder sogenannte Interdentalbürsten. In diesem Bereich erzielt die Firma 60 Prozent des Umsatzes.

Michele Vela, CEO der Ebnat AG. Bild: PD

Neben dem Hauptsitz in Ebnat-Kappel verfügt die Firma über vier externe Lager in der Umgebung von Ebnat und in Wattwil. Deren Gebäude hat sie allerdings zugemietet. Durch den Kauf der Blockfabrik kann die Ebnat AG diese Lager auflösen. Die Produkte aus dem Haushaltsbereich sollen neu im Werk in Wattwil gelagert werden. «Das spart Mietkosten», sagt Vela. Zudem werde alles weniger kompliziert, weil die Lastwagen und Sprinter nicht mehr zwischen mehreren Lagern hin- und herfahren müssten.

Zusätzlich soll auch die Feinkommissionierung, also das Zusammenstellen von Bestellungen der Kunden, auf das Areal der Blockfabrik zügeln. Bisher wurde diese Arbeit im Gebäude «Inseli» in Wattwil vorgenommen.

Leichte Renovation nötig

Für die ehemalige Blockfabrik sprach gemäss Vela, dass diese nur leicht renoviert werden muss. Neben kleineren Ausbesserungen an den Böden und Wänden müssen einzig noch die Regale umgebaut und die Sprinkleranlage angepasst werden. «Das Gebäude steht, wir müssen nicht neu bauen», so Vela. Dadurch könne alles sehr schnell umgesetzt werden.

Die Blockfabrik in Wattwil hat einen neuen Besitzer. Bild: Michael Hehli

Vela räumt jedoch ein: «Wir hätten auch gerne beim Standort in Ebnat ein zentrales Lager realisiert.» Doch dort hätte die Firma einen Neubau errichten müssen und das wäre «viel aufwendiger» geworden. Auch, weil man bestehende Gebäude hätte abbrechen müssen. «Das hätte ungefähr das Vierfache gekostet», so Vela.

Kaufpreis nicht kommuniziert

Für welchen Betrag die Ebnat AG die ehemalige Blockfabrik erworben hat, verrät Vela nicht. Auch nicht, wie viel Geld dadurch künftig eingespart werden kann, zum Beispiel weil die Mieten entfallen und Transportwege kürzer werden. Klar ist: Durch den Umzug und die Zusammenlegung der Lager muss niemand um seinen Job fürchten. Entlassen werden soll gemäss Vela niemand. Neue Stellen werden allerdings vorerst auch nicht geschaffen.

Bis Ende Jahr sollen 25 Personen im neuen Werk arbeiten, so der Plan. Dass es künftig mehr werden, schliesst Vela aber nicht aus: «Mit den neuen Räumen haben wir genug Platz, für neues Wachstum.»