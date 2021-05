Ebnat-Kappel «Das Toggenburger Korsett war zu klein für euch»: Nachbarn verabschieden Familie, die nach Slowenien auswandert Der Abenteuergeist zieht eine sechsköpfige Familie aus Ebnat-Kappel nach Südosteuropa. Mit ihrem Wegzug hinterlässt die Auswandererfamilie mehr als nur ein leer stehendes Haus, wie ihre ehemaligen Nachbarn sagen.

Alex Jakob lächelt verschmitzt und winkt, als er zum zweitletzten Mal mit dem Wagen durch das Toggenburg fährt. Bild: PD

Die abenteuerliche Familie aus dem Toggenburg war vielen in der Region bekannt. Seit gut vier Jahren wohnte sie in einem Haus im Gebiet Stangen in Ebnat-Kappel. Familienvater Alex Jakob kommt ursprünglich aus Bern. Er arbeitete für «Pavels Baumschule Albisboden» in Dicken. Die Familie generierte ihren Lebensunterhalt aber hauptsächlich mit dem Schneidern von Kleidung. Sie reiste in der ganzen Schweiz umher, um diese zu verkaufen.

Damit sich die sechsköpfige Familie besser selbst versorgen kann, wollte sie mehr Land für einen Gemüsegarten pachten. Doch weil es zu Konflikten kam, musste sie davon absehen. Die Jakobs fühlten sich eingeengt und konnten sich nicht wunschgemäss ausbreiten. Dies sagt Thomas Lienhard, der in Ebnat-Kappel neben der Familie wohnte, gegenüber dieser Zeitung.

Der Vorgesetzte des Familienvaters, Pavel Beco, hat ihn schliesslich zum Auswandern nach Slowenien animiert. Am 9. Mai kehrte Familie Jakob dem Toggenburg den Rücken und reiste in ihre neue Heimat. Das Auswandern bringt eine grosse Veränderung der Lebensführung mit sich: Trinkwasser müssen die Familienmitglieder in Slowenien mit einem Eimer aus einem Brunnen ziehen.

Pavel Beco wandert selber nach Slowenien aus Mitgründer von Pro Specie Rara verlässt Toggenburg SRF berichtete vergangenen Sommer über die Auswanderungspläne von Pavel Beco. Der Chef der Baumschule und des Biohofs Albisboden in Dicken, der Alex Jakob zum Auswandern animierte, will das Toggenburg selber in Richtung Slowenien verlassen. Der Biobauer ist Mitgründer von Pro Specie Rara und setzt sich für den Erhalt der landwirtschaftlichen Artenvielfalt in Europa ein. Im kleinen Dorf Dicken im Toggenburg züchtete er über 2000 verschiedene alte Obst- und Beerensorten. Pavel Becos neueste Mission: Ein grosses ökologisches, touristisches und soziales Projekt in Slowenien zu starten, wie SRF berichtete. Der ehemalige Lehrer setzt sich auch in Südosteuropa für den Schutz und die Pflege der Artenvielfalt alter Sorten ein.

Aus kahlem Haus ein kleines Paradies geschaffen

Die ehemaligen Nachbarn in Ebnat-Kappel, Thomas Lienhard und Margarit Maag, pflegten stets ein freundschaftliches Verhältnis zu Familie Jakob. Sie erzählen, dass das Haus, in dem die Familie wohnte, zuvor jahrelang leer stand und wie ein Museum vor sich hin schlummerte. Innerhalb eines Jahres habe die Familie aus einem kahlen Haus ein kleines und belebtes Paradies mit grünen Flächen und Blumen geschaffen.

Die Nachbarn bedauern den Wegzug der Auswandererfamilie, glauben aber, dass diese in Slowenien bald ein neues Paradies aufbauen wird. In einer Abschiedsnachricht an Jakobs, die sie dem «Toggenburger Tagblatt» haben zukommen lassen, schreiben Thomas Lienhard und Margarit Maag:

«Leider ist das Toggenburger Korsett zu klein, als dass ihr euch richtig hättet entfalten können. Damit ihr gesund bleibt, zieht ihr nun weiter nach Slowenien.»

Das Haus der Auswandererfamilie in Ebnat-Kappel steht nun wieder leer und wirkt wie ausgestorben. Thomas Lienhard und Margarit Maag verabschieden sich mit den Worten: «Die Stangen werden so um ein paar Individualisten ärmer, dafür bereichert ihr Slowenien. Wir werden euch vermissen und euch nicht vergessen.»