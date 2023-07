Ebnat-Kappel «Die Reaktionen aus der Bevölkerung waren grösstenteils verständnisvoll»: Der Gemeindepräsident nimmt Stellung zum Zuzug der Neuchristen-Vereinigung Der neue Hauptsitz der Neuchristen-Vereinigung wird künftig der «Kapplerhof» sein. Wie die Reaktionen aus der Bevölkerung und der Gemeinde dazu sind, dazu äussert sich jetzt Gemeindepräsident Jon Fadri Huder.

Der «Kapplerhof» in Ebnat-Kappel steht bald nicht mehr leer. Bild: PD

Im «Kapplerhof» in Ebnat-Kappel kehrt bald wieder Leben ein. Die Vereinigung der Neuchristen hat das ehemalige Hotel gekauft und funktioniert es zu ihrem neuen Hauptsitz um. Ein geplantes Bauprojekt im appenzellischen Rehetobel, wo die Organisation seit rund 40 Jahren ihren Hauptsitz hat, scheiterte an Einsprachen und konnte nicht realisiert werden.

Kein Widerstand aus der Bevölkerung

Dass die religiöse Vereinigung Merkmale einer Sekte aufweist, könnte bei der einen Bewohnerin oder dem anderen Bewohner von Ebnat-Kappel auf Widerstand stossen. Gemeindepräsident Jon Fadri Huder ist aus der Bevölkerung vereinzelt auf den Zuzug der Neuchristen angesprochen worden, wie er auf Anfrage sagt: «Die Reaktionen waren aber grösstenteils verständnisvoll.»

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Bild: Sascha Erni

Nach seiner Meinung als Gemeindepräsident gefragt, antwortet Huder: «Aus Sicht der Gemeinde ist es immer vorteilhaft, dass leer stehende Gebäude genutzt und unterhalten werden.» Letztendlich sei es wichtig, dass eine Lösung gefunden worden sei, welche die Religionsfreiheit respektiere und alle notwendigen Genehmigungen und geltenden Vorschriften einhalte.

«Kapplerhof» muss zuerst saniert werden

Die Fläche des «Kapplerhofs» umfasst mehr als 10’000 Quadratmeter. Bild: PD

Das neue Domizil umfasst laut der Neuchristen-Vereinigung mehr als 10’000 Quadratmeter Fläche, einen Versammlungsraum mit mehr als 560 Plätzen, 53 Zimmer, Seminar- und Arbeitsräume, zahlreiche Aussenparkplätze und eine Tiefgarage mit über 60 Einstellplätzen. In Ebnat-Kappel sollen künftig Priester und Schwestern ausgebildet werden für die Missionstätigkeit in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien, Belgien oder Holland.

Wann der genaue Zeitpunkt des Einzugs sein wird, ist noch nicht bekannt. Das Baubewilligungsverfahren für die Sanierung des «Kapplerhofs» sei nach wie vor noch nicht abgeschlossen, sagt Huder. Da das Gebäude seine besten Zeiten hinter sich hat und lange Zeit unbewohnt war, bedarf es gründlicher Umbauarbeiten.