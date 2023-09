Ebnat-Kappel Bevor die Ballone im Dunkeln glühten: Beim Zielfahren ging es an den Ballontagen um Präzision pur Am Samstagmorgen fand - erstmals im Rahmen der Toggenburger Ballontage – die Meyer-Mayor-Trophy statt. Ein Zielfahren, bei dem Geschwindigkeit nichts, dafür Genauigkeit alles ist. Nicht minder spektakulär folgte am Abend das Ballonglühen.

Am Samstagabend gehörte die Ballonwiese in Ebnat-Kappel ganz dem traditionellen Ballonglühen. Bild: Donato Caspari

«Jede Ballonfahrt hat ihre eigenen Gesetze und Schwierigkeiten», erklärt ein Herr im roten Helferdress, wenn man sich nach dem Herausforderungscharakter des bevorstehenden Wettkampfs erkundigt, ein wenig nebulös. Tatsächlich ist das Zielfahren der Meyer-Mayor-Trophy, die an diesem Samstag zum ersten Mal im Rahmen der Toggenburger Ballontage stattfand, selbst für gestandene Profis ein schwieriges Unterfangen.

In aller Frühe packen auf der Ballonwiese in Ebnat-Kappel viele Frauen und Männer an. Und das zu einem Zeitpunkt, wo das Dunkel den Himmel noch dominiert. Langsam klart der Himmel jedoch auf und ein Auto mit Anhänger nach dem anderen macht sich auf den Weg nach Krummenau, wo, in gut dreieinhalb Kilometern Distanz zum Ziel, die Ballone aufgestellt werden, um dann ihre Wettfahrt anzutreten.

Im Bild: Das Zielkreuz ist schon nahe, etliche der Ballone aber noch ziemlich weit oben. Im Bild: Christof Lampart

Ein Reissäckchen muss präzis platziert werden

Wobei: Wettfahrt ist im Falle der Meyer-Mayor-Trophy nicht ganz richtig, wenn man den Begriff mit einem Wettrennen gleichsetzt. Wettbewerbspatron und Namensgeber André Meyer, dessen Familie schon seit den 1920er Jahren dem Ballonfahren verbunden ist, klärt auf: «Es ist völlig unwichtig, wie schnell man das Zielkreuz auf der Mühlau erreicht. Wichtig ist, dass man das 20 Gramm schwere Reissäckchen möglich genau, am besten in der Zielkreuzmitte, platziert».

Immer wieder kam es zu waghalsigen Flugmanövern. Bild: Christof Lampart

Dies geht am besten, wenn sich die Pilotierenden in ihren Ballonen nur bis auf wenige (Zenti-)Meter dem Erdreich annähern. Dabei ist jedoch Vorsicht angebracht. Denn die Körbe dürfen auf keinen Fall beim Zielkreuz aufsetzen, hätte dies doch die Disqualifikation zur Folge. Zudem sind an den neongelben Säckchen lange, stabile Kunststoffbänder angebracht, mit denen man den «Marker» auch dann noch schwungvoll, wenn auch wenig präzise, in Richtung Zielkreuz befördern kann , wenn die Winde dem Luftgefährt für einmal nicht hold sind oder die Ballonfahrenden diese falsch eingeschätzt haben.

Nur auf der Wiese wird gewertet

Dass Schwierigkeiten selbst bei erfahrenen Hobbypiloten programmiert sind, überrascht nicht, aber selbst ein Mitglied der Damennationalmannschaft muss mehrmals den Anflug abbrechen, sodass am Ende nur noch ein Verlegenheitswurf bleibt, was der Dame zwar zur Klassierung gereicht, zu mehr aber nicht. Dass dieses Malheur nicht selten ist, zeigen die nackten Zahlen.

Das Ballonglühen wurde von der MG Harmonie Ebnat-Kappel begleitet. Bild: Donato Caspari

Am Ende landen knapp etwas mehr als die Hälfte aller Säckchen der 22 Gestarteten, nämlich 14, auf der Wiese, zwei, drei weitere Marker liegen ausserhalb; einer sogar auf einer angrenzenden Baustelle. «Das werten wir aber nicht mehr. Was zählt, ist das, was auf der Wiese liegt», erklärt Bruno Schällibaum, der mit dem Messgerät am Zielkreuz die Distanzen misst. Am Ende liegt die grösste gemessene Differenz bei 78 Metern.

Launige Sprüche und eine souveräne Leistung

Die Ballontage zogen wieder zahlreiche Schaulustige an. Bild: Donato Caspari

Andere, wie der als erstes gestartete «Lungenliga»-Ballon, kommen erst gar nicht in die Wertung, rauscht doch das Gefährt in hoher Höhe übers Zielkreuz hinweg. Für die Leute auf der Ballonwiese ist jedoch vor allem das oftmals dichte Nebeneinanderfahren der Ballone ein Spektakel. Viele Zuschauende sind vom Fach und kennen nicht nur die Gründe für die jeweiligen Manöver, sondern oft auch noch die Teams in den Körben.

Kein Wunder, sind von unten und von oben oftmals launige Sprüche hörbar, wenn ein Anflug verzögert, vermasselt und dann erneut versucht wird. Am Ende gewinnt ein Routinier, nämlich Roman Hugi mit dem «Team Hugi» aus Turbenthal (Zürich). Er hat die MM-Trophy schon mehrmals gewonnen und hat auch dieses Mal mit seinem Ablegen – der Marker war gerade einmal 44 Zentimeter von der Zielkreuzmitte entfernt – ein Meisterstück hingelegt.