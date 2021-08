Ebnat-Kappel «Bei schlechtem Wetter gefällt es mir fast besser»: Rita Meile war seit dem 1. Mai jeden Tag in der Badi – mit einer Ausnahme Die Badi in Ebnat-Kappel ist dieses Jahr zum ersten Mal jeden Tag und auch bei Regenwetter geöffnet. Die fleissigste Besucherin ist Rita Meile, die bald zum 100. Mal in diesem Jahr schwimmen gehen wird. Oft ist sie sogar zweimal pro Tag in der Badi anzutreffen.

Rita Meile mit Enkelsohn Luca und ihrer Schwester Marina. Bild: PD

Auch wenn der Sommer dieses Jahr grösstenteils ins Wasser fällt; in der Badi Ebnat-Kappel ist immer etwas los. «Wir haben jeden Tag offen, auch wenn es regnet», sagt Betriebsleiter Ruedi Artho. Dann jeweils einfach einen halben Tag. Und noch nie sei kein Gast gekommen. Die fünf bis zehn Stammgäste würden oft schon warten, wenn die Türen um 9 Uhr öffnen. Artho sagt:

«Sie schwimmen ihren Kilometer oder ihre halbe Stunde und bleiben danach noch auf einen Kaffee und einen Schwatz.»

Die fleissigste Schwimmerin in Ebnat-Kappel ist Rita Meile. Vom 1. Mai bis am 30. Juli sei sie an 90 Tagen in der Badi gewesen, schreibt Artho in einer Medienmitteilung. Nur einmal sei sie verhindert gewesen. Am kommenden Montag, 9. August wird Rita Meile daher voraussichtlich zum 100. Mal in diesem Jahr in die Badi kommen.

Ihr gefällt das kalte Wasser und die Ruhe

«Bei schlechtem Wetter gefällt es mir in der Badi fast besser», sagt Meile auf Anfrage. Es sei ein wunderbares Gefühl, im kalten Wasser und so alleine zu schwimmen. Die Ebnat-Kapplerin ist auch im Kneippverein und geht viel in die kalte Thur, wie sie erzählt.

Jeden Morgen schwimmt sie in der Badi einen Kilometer, am Nachmittag kommt sie oft mit ihrem älteren Grosskind noch ein zweites Mal vorbei. «Unser Leben findet in den Sommermonaten in der Badi statt», sagt sie mit einem Lachen. Es sei das erste Mal, dass die Badi in Ebnat-Kappel jeden Tag geöffnet habe. Meile schwärmt: «Das ist so toll.»