1891 gründet Robert Alder-Fierz die erste Turngerätefabrik in Küsnacht am Zürichsee. Es war die Zeit, in der sich der Schulsport in der Schweiz etablierte, und so waren hochwertige Turnhallen und Turngeräte gefragt. 1909 fusionierte das Unternehmen mit seinem grössten Konkurrenten, der Firma Gebrüder Eisenhut in Flawil. Vier Jahre später wird die Produktion der beiden Firmen in Kappel zusammengeführt. Der Firmensitz bleibt in Küsnacht, bis heute.

Nach Jahren, die durch die beiden Weltkriege geprägt waren, folgte ein Aufschwung. Alder + Eisenhut war für die Turngeräte an den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne verantwortlich. 1952 schied der letzte Vertreter der Familie Eisenhut aus dem Unternehmen. Weil sich der Name aber als Marke gefestigt hatte, wurde Alder + Eisenhut beibehalten. Seit 1995 führt Robin T. Alder die Firma in der vierten Generation.

2005 übernahm die Turngerätefabrik die Eberhard Bühnen AG in Weesen. In der Folge wurde die Produktionsstätte in Ebnat-Kappel erweitert. Darin wurde 2011 eine Drehbühne für das Bolschoi-Theater in Moskau gebaut. 2022 zählt das Unternehmen 140 Mitarbeitende in verschiedenen Berufen. Die Firmen Alder + Eisenhut und Eberhard Bühnen AG wurden fusioniert und treten nun nur noch unter der Marke Alder + Eisenhut auf. Zudem wird Anfang Mai in Ebnat-Kappel ein Turngerätemuseum eröffnet. (sas)