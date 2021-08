Ebnat-Kappel Die Bagger sind bereits da: Die Dorfkorporation bricht ihr ehemaliges Betriebsgebäude ab Der Rückbau des ehemaligen Betriebsgebäudes der Dorfkorporation Ebnat-Kappel an der Hofstrasse 3 hat bereits begonnen. Es war in mehreren Hinsichten erneuerungsbedürftig. Künftig gibt es dort Parkplätze und Garagen.

Zu sehen ist der Rückbau des ehemaligen Betriebsgebäudes. Rechts davon im blauen Gebäude ist der Neubau, wo die Dorfkorporation ihren Sitz hat. Bild: PD

(red) Der Abbruch des alten Betriebsgebäudes der Dorfkorporation

Ebnat-Kappel ist bereits in vollem Gange. Dies ist einer Medienmitteilung der Organisation zu entnehmen. Das Gebäude an der Hofstrasse diente über viele Jahrzehnte dem Ver- und Entsorgungsunternehmen im Hochparterre als Betriebsgebäude. In den oberen Stockwerken befand sich seit jeher eine Wohnung. Da es die zunehmenden Platzbedürfnisse nicht mehr erfüllen konnte, wurde es im Jahr 1995 durch einen Neubau nebenan ersetzt. Danach wurden die Büroräume bis Ende 2002 von der Kantonspolizei als lokaler Polizeiposten genutzt. Anschliessend wurde es vermietet.

Neue Parkplätze für Kooperation und Gemeinde

Seit mehreren Jahren hat sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Dorfkorporation mit der zukünftigen Nutzung des Gebäudes Hofstrasse 3 auseinandergesetzt. Das in mehreren Hinsichten erneuerungsbedürftige Gebäude weist vor allem Mängel in der Wärmedämmung auf.

Deswegen hat der Verwaltungsrat im Januar 2013 beschlossen, am Gebäude nur noch minimale Unterhaltsarbeiten auszuführen. In der Zwischenzeit zeigte sich, dass die Dorfkorporation keinen zusätzlichen Raumbedarf hat. Die Nachfrage nach zusätzlichen Parkplätzen und Garagen ist hingegen gestiegen. Neu gibt es sechs statt zwei Parkplätze und sechs statt vier Garagen. Die Gemeindeverwaltung hat ebenfalls Bedarf nach neuen Parkmöglichkeiten, deshalb sollen auf deren Seite weitere sechs Parkplätze erstellt werden.

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten wird gleichzeitig auch die 26-jährige Gasheizung im heutigen Betriebsgebäude durch eine Wärmepumpe mit Erdsonden ersetzt. Die freie Baufläche bietet dabei eine Möglichkeit für die Erstellung der drei Erdsonden-Bohrungen.

Für die Arbeiten ist im Budget 2021 ein Kredit von 300'000 Franken vorgesehen.