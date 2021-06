Mosnang bietet kostenlose Fahrt mit dem E-Auto der Gemeinde

(pd/uh) Sponti-Car rollte im Jahr 2016 aus Hombrechtikon los und hat sich seither in 30 Deutschschweizer Gemeinden sowie Liechtenstein etabliert. Das Carsharing-Angebot will ein Fundament für die nachhaltige Weiterentwicklung des gesamten Mobilitätsnetzwerks bieten. Spezialisiert auf Gemeinden ausserhalb der Ballungsgebiete, bietet Sponti-Car Verwaltungen und Bürgern ein umfassendes Angebot für die erfolgreiche Umsetzung ökologischer Mobilitätskonzepte. Die Nutzerinnen und Nutzer von Sponti-Car nahmen 2020 über 230’000 Kilometern unter die elektrisch angetriebenen Räder. Trotz Corona konnte das Carsharing mit mehr als 6500 Buchungen die Anzahl Einsätze gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Gemeinsam haben die Gemeinden und Sponti-Car so über 65 Tonnen CO 2 eingespart und zusammen mit MyClimate kompensiert.