Dreitagefest in Bütschwil: Kreismusiktag findet am 15. Mai statt

Die Delegierten des Kreis Toggenburg des St.Galler Blasmusikverbandes stimmten einer Verschiebung des Kreismusiktags zu. Dieser findet am 15. Mai eingebettet in ein dreitägiges Fest in Bütschwil statt.