Am Samstag hatten die Bazenheider mit Lachen/Altendorf einen Gegner zu Gast, der sich in einer Krise befindet. In den vergangenen fünf Spielen gab es lediglich einen Punkt. Nach dem Auftritt im Toggenburg und der 1:3-Niederlage dauert die Krise an. Ganz anders die Einheimischen, ihr Vormarsch ist weiterhin nicht zu stoppen.