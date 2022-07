Dorfleben Organisation der Schneeräumung und ein öffentliches WC: Das beschäftigt den Verein Krinau aktiv Der Vorstand von Krinau aktiv ist in Kontakt mit der Gemeinde Wattwil bezüglich der Schneeräumung und eines möglichen WCs im Dorf. Den Aufbahrungsraum konnte man trotz frühzeitiger Abklärung nicht erhalten.

Blick auf Krinau, das zur Gemeinde Wattwil gehört. Bild: Ralph Ribi

«Es ist schön zu wissen, dass sich die Bevölkerung von Krinau in schwierigen Situationen selbst organisiert.» Das schreibt der Verein Krinau aktiv in seinem neusten Mitteilungsblatt rückblickend auf die vergangenen zwei Coronajahre. Und weiter: «Wer Unterstützung brauchte, erhielt diese unkompliziert.»

Die Vereinstätigkeiten von Krinau aktiv nahmen auch während Corona ihren gewohnten Gang: Die Website wurde stets aktualisiert, das Dorf erstrahlte in Blumenschmuck und die Weihnachtsbäume wurden aufgestellt.

Verein konnte Aufbahrungsraum nicht erhalten

Bezüglich des Verkaufs des alten Gemeindehauses habe der Wattwiler Gemeinderat den Vorstand von Krinau aktiv frühzeitig kontaktiert. Ein Kauf der Liegenschaft lag ausserhalb der finanziellen Möglichkeiten des Vereins. Trotzdem hätte eine Mehrheit im Rat den Aufbahrungsraum in der Liegenschaft zugunsten von Krinau gerne erhalten.

Für den Gemeinderat Wattwil waren aber schlussendlich die Anliegen der lokalen Bevölkerung nicht ausreichend, um Schritte zur Erhaltung des Raumes zu unternehmen, wie Krinau aktiv schreibt. Daher wurde die gesamte Liegenschaft inklusive Aufbahrungsraum verkauft.

Gemeinde will öffentliches WC in Krinau prüfen

Immer wieder zu reden gibt in Krinau die Organisation der Schneeräumung. Der Verein schreibt: «Insbesondere bei starken Schneefällen kommt die Infrastruktur der Gemeinde an die Kapazitätsgrenzen.» Daniel Heiniger, Leiter Infrastruktur der Gemeinde, habe bei einer Begehung aber Bereitschaft signalisiert, die Organisation der Schneeräumung zu überdenken, damit lokale Kapazitäten effizienter genutzt werden können. Ebenfalls sei er bereit, das Thema für ein einfach zugängliches und öffentliches WC im Dorf anzugehen, wie Krinau aktiv schreibt.

An der letzten Mitgliederversammlung des Vereins stimmten die Anwesenden den vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen des ehemaligen Pfarrhauses zu. Somit kann der Vorstand die nächsten Schritte zur bevorstehenden Sanierung in Angriff nehmen. Die Mitglieder wählten zudem Stefanie Tschumper neu in den Vorstand. Sie ersetzt Willi Kummer, der nach langjährigem Engagement zurücktrat. (pd/lsf)