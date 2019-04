Dorfkorporation Mosnang: Hohe Investitionen stehen an – alle können dank Eigenmitteln gestemmt werden Die Dorfkorporation hielt am Freitag ihre ordentliche Korporationsversammlung ab. Rechnung und Budget wurden dabei ebenso gutgeheissen, wie zu drei Investitionen grünes Licht gegeben wurde. Urs Nobel

Patrick Brändle (rechts) führte kompetent durch die Versammlung. (Bild: Urs Nobel)

Nur einzelne Fragen unter «Verschiedenes» dürften Präsident Patrick Brändle die Gewissheit gegeben haben, die Versammlung gut geleitet zu haben. Er erläuterte sowohl die Rechnung und das Budget auf eine unkomplizierte Art, die alle 58 Anwesenden im Saal des Restaurant Bären verstanden und die Finanzen somit auch guten Gewissens genehmigen konnten. Auch die drei Investitionsanträge für einen Neubau des Wasserreservoirs Bild, die Umlegung der Werkleitungen im Zusammenhang mit der Öffnung und Neueindolung des Dorfbaches sowie die Erneuerung der Hauptleitung Chürzestrasse wurden allesamt ohne Gegenstimme angenommen.

Aufwendungen mit vorhandenen Eigenmittel

Der Neubau des Wasserreservoirs wird die Dorfkorporation rund 1,3 Millionen Franken kosten. Die Umlegung der Werkleitungen «Öffnung Dorfbach» 207'000 Franken und schliesslich die Hauptleitung Chürzestrasse 147'000 Franken. Die Dorfkorporation ist in der glücklichen Lage, dass sie sämtliche Aufwendungen mit vorhandenen Eigenmitteln finanzieren kann.

Eine sichere und stabile Wasserversorgung

In Anbetracht des erwarteten speditiven Ablaufs der offiziellen Traktanden referierte Patrick Brändle vorgängig ausführlich zum Thema Wasser und zur Wassersituation in Mosnang, dem Toggenburg und im Kanton St. Gallen: «Die Politische Gemeinde Mosnang hat eine sichere und stabile Wasserversorgung. Dies gewährleisten die Dorfkorporation Libingen, die Wasserversorgung Wiesen-Dreien-Mühlrüti und wir als Dorfkorporation Mosnang.» Weiter erklärte Brändle, dass die meisten Wasserversorgungen im Kanton klein seien und Jahreseinnahmen von weniger als 250'000 Franken hätten. «Unser Budget sieht für das Jahr 2019 Einnahmen aus dem reinen Wassergeschäft von rund 283'000 Franken vor. Damit sind wir eine mittelgrosse Wasserversorgung, welche uns erlaubt, diese professionell betreiben zu können.» Die Dorfkorporation unterhält ihre Mitglieder des Weiteren mit den Bereichen der Elektrizität sowie der Kommunikation.

«Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber in Mosnang»

«Wir sind in Mosnang ein wichtiger Arbeitgeber» betonte Brändle, der gleichzeitig bekannt geben durfte, dass die Dorfkorporation seit Februar in der Person von Stefan Bollhalder einen weiteren Mitarbeiter einstellen konnte. Mit der Konsequenz selbstredend, dass das Budget 2019 auch aus diesem Grund keinen so grossen Gewinn mehr wie im Vorjahr werde erzielen können.