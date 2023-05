DORFFEST Ebnat-Kappel feiert seine Ständerätin: «Ich werde bodenständig und bürgernah sein» Nächster feierlicher Empfang im Toggenburg: Zwei Abende nach Songcontest-Fahrer Remo Forrer war die frisch gewählte Ständerätin Esther Friedli an der Reihe.

Esther Friedli und Lebenspartner Toni Brunner auf der roten Bank, die ein Geschenk der Gemeinde ist und beim Landgasthaus «Sonne» einen Platz erhalten soll. Bild: Christof Lampart

Es war ein Fest, dass zwar einer guten Organisation durch den Verkehrsverein Ebnat-Kappel folgte, dabei jedoch so unkompliziert wie möglich war. Es gab in der Turnhalle Schafbüchel Älplermagronen und Würste zum Selbstkostenpreis, die Getränke spendierte die Gemeinde Ebnat-Kappel. Wer ein Bankett suchte, war hier fehl am Platz. Wer auf eine Prise Schnupftabak aus war, nicht.

Es war ein Fest, dass zur bodenständigen Bürgerin passte, als die sich Esther Friedli im Wahlkampf gab. Die Freude, mit ihren langjährigen Freunden und Weggefährten feiern zu dürfen, war ihr ins Gesicht geschrieben. Ihr Lebenspartner Toni Brunner versprühte ebenfalls gute Laune. Zum «gmögigen» Charakter des Festes mit rund 500 Teilnehmenden trugen auch die Darbietungen der lokalen Vereine bei. Es musizierten gemeinsam die beiden Musikgesellschaften Harmonie Ebnat-Kappel und Wintersberg-Bendel. Auch der Männerchor Wintersberg-Bendel war dabei.

Der obligate Blumenstrauss durfte nicht fehlen. Bild: Christof Lampart

«Esther» ist ein gutes Omen

Die Reden – es kamen insgesamt neun Frauen und Männer zu Wort – waren weniger politisch, als vielmehr launisch. Bald-Ständerats-Kollege Benedikt Würth empfahl der Gefeierten, es «heute ordentlich krachen zu lassen». Der eigens aus Lugano angereiste SVP-Parteipräsident und Ständerat Marco Chiesa freute sich, «endlich eine SVP-Frau im Ständerat zu haben».

Bei vielen der Rednerinnen und Rednern war der Stolz auf «üsi Esther» zu spüren. Nur Regierungsratspräsident Fredy Fässler (SP) war selbstredend etwas weniger euphorisch. Er sah jedoch auch Gemeinsamkeiten zwischen der Neugewählten und ihrem Vorgänger, SP-Ständerat Paul Rechsteiner: «Du bist bodenständig und konsensorientiert. Und du setzt dich ebenso für einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in der Ostschweiz ein. Zudem hast du eine ähnliche Meinung zu Europa wie der Paul», sagte Fässler. Er ergänzte, dass ja schon allein der Name der Neu-Ständerätin, «Esther», auf Hebräisch «Stern» heisse ein gutes Omen für die Wahl gewesen sein müsste.

Unverkennbar in Festlaune waren an diesem Abend der Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel, Jon Fadri Huder, Esther Friedli, SVP-Präsident Marco Chiesa und Toni Brunner (von links). Bild: Christof Lampart

«Viele halten mir täglich den Rücken frei»

Und was sagte die Gefeierte selbst? «Politik kann man nur machen, wenn man getragen wird. Wir haben eine schöne Landwirtschaft und einen schönen Restaurationsbetrieb. Ich kann aber nur Politik machen, weil ich so viele tolle Mitarbeiter habe, die mir täglich den Rücken freihalten.» Es seien fast alle vollständig da an diesem Abend.

Auch versprach Friedli, sich für alle St.Gallerinnen und St.Galler einsetzen zu wollen. «Ich werde bodenständig und bürgernah sein. Und ich bin froh, wenn ihr mit euren Anliegen zu mir kommt, damit ich zusammen mit Beni Würth das Beste für euch und den Kanton St.Gallen herausholen kann», sagte Friedli.