Dorfentwicklung Bauboom in Nesslau? Diese Projekte wurden kürzlich realisiert, sind in Bau oder in Planung Die Dörfer Nesslau und Neu St.Johann entwickeln sich. Das zeigt sich bei mehreren Bauprojekten, die das Dorfbild markant prägen. Ein Überblick.

Das Gelände der ehemaligen Weberei Meyer-Mayor in Neu St.Johann.

Bild: Michel Canonica

Die Immobilienfirma von André Meyer plant, zusammen mit einem Partnerunternehmen, die Liegenschaft der alten Weberei von Meyer-Mayor einer neuen Nutzung zuzuführen. Das Hauptgebäude, das bereits jetzt als Gewerbepark genutzt wird, bleibt bestehen. Ebenso das ehemalige Gasthaus Mauer sowie das Gebäude, in welchem die Brauerei und der Fabrikladen untergebracht sind. Auf dem übrigen Gelände sollen mehrere Gebäude mit Eigentums- und Mietwohnungen entstehen. Ausserdem laufen Verhandlungen mit einem Grossverteiler für eine Filiale eines Supermarkts auf dem Gelände. Derzeit läuft die Auflagefrist für den Teilzonenplan.

Im derzeit aufliegenden Sondernutzungsplan ist zu sehen, was anstelle des ehemaligen Gasthauses gebaut werden soll. Bild: Sabine Camedda

Die Suche nach einem Nachfolger fürs Restaurant Krone in Nesslau war erfolglos. Gefunden wurde aber ein Investor, der statt des Gasthauses eine Überbauung mit drei Wohngebäuden realisieren will. Auf Anstoss der Gemeinde wurde auch die Umgebung in die Betrachtung einbezogen. Mit der Folge, dass für die Gewerbeliegenschaft mit dem historischen Wöschhüsli ebenfalls ein Bauprojekt ins Auge gefasst wird. Ausserdem wird die Erschliessung der Überbauung über die Zufahrt zum Coop-Supermarkt erfolgen. Diese wird im Rahmen der Realisierung verbreitert. Derzeit liegt der Sondernutzungsplan für dieses Projekt zur Mitwirkung öffentlich auf.

Das Gebäude an der Strasse ist noch eingerüstet, die beiden hinteren Gebäude zeigen bereits ihre Fassaden. Bild: Sabine Camedda

Mitte März 2020 erfolgte der Spatenstich zur Überbauung der Wiese in Nesslau. Endlich, mochten sich wohl die Bauherren von der Ortsgemeinde gesagt haben. Denn die Planung zog sich – unter anderem wegen Einsprachen – lange hin. Bereits an der Bürgerversammlung 2016 sprachen die Ortsbürgerinnen und -bürger mit grosser Mehrheit einen Baukredit über 13,1 Millionen Franken. Inzwischen haben die beiden Gebäude mit je acht Eigentumswohnungen sowie das dritte Haus mit 15 Mietwohnungen und Gewerberäumlichkeiten Gestalt angenommen. Besonders herausgehoben seitens der Bauherrschaft wird die Lage: Mitten im Dorf – mitten im Leben.

Die Überbauung Speersicht ist das erste der jüngsten grossen Bauprojekte in Nesslau und Neu St.Johann. Bild: Sabine Camedda

Bereits bezogen sind die Wohnungen der beiden Überbauungen Speersicht und Sidwald. In der Speersicht wurden drei Gebäude mit 30 Wohnungen, je zur Hälfte für Eigentum oder zur Miete realisiert. Besonders herausgestrichen wird die parkähnliche Umgebung. Ebenfalls aus drei Gebäuden besteht die Überbauung Sidwald. Sie umfasst sieben Eigentumswohnungen und 23 Mietwohnungen, die nach Angaben der Besitzer alle vermietet sind. Besonders angesprochen werden mit diesen Wohnungen Singles, Familien und Senioren. In der Gemeinde Nesslau wohnten per 31. 12. 2020 3603 Personen. Gegenüber dem Vorjahr ist die Einwohnerzahl um 62 Personen gestiegen.

Erst im Sommer wurde das ehemalige Gemeindehaus von Krummenau abgerissen. Bild: Sabine Camedda

Das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Gemeinde Krummenau ist seit dem Sommer definitiv Geschichte, es wurde abgerissen. Es macht Platz für eine Wohn- und Gewerbeüberbauung. Dies sei im Sinne der Gemeinde, die für diese Art von Entwicklung die Liegenschaft verkauft habe, sagt Gemeindepräsident Kilian Looser. Bis der Bau realisiert werden konnte, brauchte es viele Absprachen, auch mit der Gemeinde und mit dem Kanton. Unter anderem musste geklärt werden, wo die Postautohaltestelle und der Zebrastreifen zukünftig sind. Ebenso wird die Bauphase dazu genutzt, die Einlenker der verschiedenen Strassen zu überprüfen und allenfalls anzupassen.