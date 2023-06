Dorfarchitektur «Zeugen der Frühindustrialisierung»: Das neu erstellte Kulturgüterschutz-Inventar von Bütschwil-Ganterschwil benennt historische bedeutsame Bauten aus der Jahrhundertwende Ob Kirche, Bauernhaus oder Fabrikantenvilla, Bütschwil-Ganterschwils Dorfarchitektur ist kulturhistorisch bemerkenswert. Obwohl eine national bedeutsame «Perle» fehlt, gibt es in der Gemeinde zahlreiche Bauten, die im kantonalen Vergleich ihresgleichen suchen.

Das Ortsbildschutzgebiet im Bütschwiler Ausserfeld datiert aus dem frühen 20. Jahrhundert und umfasst insgesamt neun Stickerhäuser. Bild: Urs M. Hemm

Zwar besteht die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil bereits seit 2013, doch gibt es noch keine einheitliche Schutzverordnung Kulturgüterschutz. Die bestehenden Schutzverordnungen – jene für das alte Gemeindegebiet Bütschwil stammt aus dem Jahr 2010, die Schutzverordnung von Ganterschwil geht gar auf das Jahr 1980 zurück – bedürfen einer Neubeurteilung.

Daniel Studer, Kulturhistoriker. Bild: Ralph Ribi

Die Gemeinde beauftragte daher den St.Galler Kunsthistoriker Daniel Studer damit, ein umfassendes Inventar zu erstellen, sodass die beiden bisher eigenständigen Schutzverordnungen vereinheitlicht und zusammengeführt werden können.

Die Resultate dieser Arbeit liegen nun vor und das öffentliche Mitwirkungsverfahren konnte am 22. Mai gestartet werden. Noch bis Dienstag, 20. Juni, können die Unterlagen im Gemeindehaus Bütschwil oder auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Hochzeiten der Stickerei

Das Geschäftshaus Blöchliger-Wenk in Bütschwil wurde im Jugendstil erbaut und gilt als schützenswert. Bild: Urs M. Hemm

Das neu erstellte Inventar für Bütschwil-Ganterschwil umfasst insgesamt 109 Objekte, wovon 48 als erhaltenswert und 61 als schützenswert eingestuft sind. Von diesen 61 werden 19 als kantonal, 42 als lokal bedeutend bewertet. «Die kulturhistorische Bedeutung der Gemeinde als Gesamtes zu beurteilen, ist schwierig, da es sich um zwei komplett verschiedene Dörfer handelt», sagt Daniel Studer.

Dabei handle es sich bei Bütschwil mehr um ein früheres Stickerdorf. «Gerade im Ausserfeld beispielsweise sind die typischen Stickerhäuser zu finden. Aber auch entlang der Hauptstrasse gibt es einige für die Zeit zwischen 1870 und etwa 1910 charakteristischen dreigeschossigen, würfelförmigen Prunkbauten, die für die Hochzeit der Stickerei stehen.»

Im Oberdorf in Ganterschwil steht eine im Kanton einmalige Holzbausiedlung. Bild: Urs M. Hemm

Ganterschwil hingegen sei anders strukturiert. Zwar seien die Häuser an der Toggenburgerstrasse zum Teil mit Bauten in Bütschwil vergleichbar. Doch überwiege der Anteil an Bauernhäusern oder anderen Bauten aus Holz im Dorfbild. So sei insbesondere die Holzbausiedlung im Oberdorf als einmalig im Kanton St.Gallen zu bezeichnen.

Eine Seltenheit aus Stein

Das Wohn- und Geschäftshaus der Berlinger & Co. AG in Ganterschwil wurde 1842 durch den Firmengründer Johann Jakob Berlinger erbaut. Bild: Urs M. hemm

Trotz zahlreicher historisch wertvoller Bauten wurde im neu erstellten Inventar keines als national bedeutend eingestuft. «Bütschwil-Ganterschwil hat sicherlich bemerkenswerte Häuser und Dorfteile. Eine Perle, welche von nationaler Bedeutung wäre und daher einen besonderen Schutzstatus verdient hätte, fehlt jedoch», begründet Daniel Studer.

Das soll jedoch den Wert der inventarisierten Bauten keineswegs schmälern. Das «Weisse Haus» sei zu Recht als kantonal bedeutend beschrieben worden, weil feste Steinbauten aus der Jahrhundertwende eine Seltenheit seien.

Das «Weisse Haus» wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut und gilt als schützenswert. Der abgeschrägte Sockel unten rechts sollte restauriert werden. Bild: Urs M. Hemm

Die so genannten Klöster an der Oberdorfstrasse in Bütschwil Bild: Urs M. Hemm

Auf ein persönliches Lieblingsobjekt möchte sich Daniel Studer nicht festlegen. Es gebe aber dennoch spezielle Bauten wie die sogenannten «Klöster» im Bütschwiler Oberdorf beispielsweise. «Das sind relativ einfache Flarzbauten, die aber als Zeugen der Frühindustrialisierung sicherlich interessant sind.»

Dabei handle es sich um Strickbauten mit flach geneigten Satteldächern, die in ihrer Architektur in kein typisches Schema passen würden. Daneben würden ihm auch vereinzelte Bauernhäuser sehr gut gefallen.

Eine Frage des Geldes

Das Bauernhaus an der Mitteldorfstrasse in Ganterschwil wird als schützenswert eingestuft. Erbaut wurde es wohl im frühen 18. Jahrhundert. Bild: Urs M. Hemm

Bei aller Schönheit sind Daniel Studer während seiner Inventarisierung aber auch einige Bausünden aufgefallen. So beschreibt er die Renovation der evangelischen Kirche Bütschwil aus dem Jahr 1954 als «missglückt».

Er schreibt in seinem Bericht: «So wurde die Orgel ‹renoviert› und die Kanzel ihrer neugotischen Verzierungen beraubt. Die Decke mit dem sichtbaren Holzgespärre wurde eingeschalt und die zwei nordseitigen Fenster mit der Darstellung von zwei Heiligen zugemauert.»

Als weitere Beispiele nennt Studer den ehemaligen «Sternen» an der Landstrasse in Bütschwil, dessen historischer Charakter durch eine unsachgemässe Renovation massgeblich verändert worden sei, sowie das «Weisse Haus», ebenfalls in Bütschwil, an welchem der Sockel abgeschrägt wurde, um dem Verkehr mehr Platz einzuräumen.

Die reformierte Kirche wurde im Jahr 1907 erbaut und steht unter kantonalem Schutz. Das Pfarrhaus rechts daneben wird als erhaltenswert eingestuft. Bild: Urs M. Hemm

«Natürlich lassen sich solche Dinge rückgängig machen. Es ist einfach eine Frage des Geldes», sagt Daniel Studer. Auch wenn sich die Denkmalpflege finanziell an solchen Projekten beteiligt, sei wohl der Druck, etwas zu machen, zu wenig gross. Er sei Realist und glaube daher kaum, dass ein Bauherr so viel Geld in die Hand nimmt, um ein Objekt wieder in den historischen Originalzustand zurückzuführen.

Die Toggenburgerstrasse in Ganterschwil. Bild: Urs M. Hemm

«Vielleicht ergibt sich ja etwas, wenn ohnehin Renovationen an einem Bauwerk anstehen. Das ist aber Wunschdenken. Es wäre aber immerhin eine Chance.»