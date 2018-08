100 Jahre Landi Ganterschwil: Direkter Kontakt wird sehr geschätzt 180 Kunden besuchen täglich den Laden in Ganterschwil. Dieses Wochenende dürften es einige mehr sein – die Landi feiert Jubiläum und wird 100 Jahre alt. Emilie Jörgensen

Die Scheune (Bildmitte) des Hauses Berger, in dem sich das erste Depot für die Landi Ganterschwil befand. (Bild: PD)

Im Jahr 1878, also vor rund 140 Jahren wurde der landwirtschaftliche Verein Lütisburg gegründet, welcher heute als landwirtschaftliche Genossenschaft bezeichnet wird. Das erste Protokoll zur Gründung des Vereins wurde am 5. August 1888 verfasst. Rund 30 Jahre später wurde der gleiche Verein in Ganterschwil erweckt, und dieser hat nun einen Grund zum Feiern. Denn die Landi Ganterschwil wird 100 Jahre alt.

Aktionen auf auserwählte Artikel, eine Bar und eine Selfiebox sorgen ab Donnerstag für gute Laune bei den Besuchern. Begleitet wird das Fest von einer Musikgesellschaft, einem Chor und vielen weiteren Vereinen, die für eine schöne Stimmung sorgen werden. «Zum Jubiläumsfest eingeladen sind alle, die Lust haben mitzufeiern», sagt Ernst Heim, Geschäftsführer der Landi Ganterschwil.

Regionale Produkte, Getränke oder Pflanzen

Die Filiale im Herzen des Dorfes wird täglich von rund 180 Kunden besucht. Die meisten davon kommen aus der Umgebung. Besonders der Getränkebereich, Pflanzen und landwirtschaftliche Artikel seien bei den Kunden sehr beliebt. Aber auch die regionalen Produkte wie Eier, Kartoffeln und Beeren sind ein grosser Hit.

Geschäftsführer Ernst Heim schätzt die grosse Abwechslung und den direkten Kontakt zu seinen Kunden sehr. «Wir haben viele treue Stammkunden, die immer wieder gerne bei uns vorbeikommen. Das gefällt mir wirklich sehr gut an meiner Arbeit», sagt Ernst Heim. Vorerst freut er sich jedoch auf das bevorstehende Fest.