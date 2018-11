Wattwiler auf Weltreise (Folge 3): Direkt über dem Polarkreis Maurice Grob aus Wattwil ist im September 2018 zu einer Weltreise aufgebrochen, die fünf Jahre dauern soll. Unterwegs wird er zudem ein Fernstudium in Mathematik absolvieren. In loser Folge berichtet der Toggenburger von seinen Erlebnissen. Maurice Grob

Maurice Grob auf der Überfahrt nach Dänemark. (Bild: PD)

Ist Gastfreundschaft nicht am grössten, wenn man sie gar nicht erwartet? Und wenn nicht einmal eine gemeinsame Sprache vorhanden ist, dann ist ein lustiges Erlebnis vorprogrammiert.

Nachdem mich eine Bekannte von Witten auf die nächste, grössere Autobahnraststätte gefahren hatte, damit ich nach Norden trampen kann, kam ich keinen Meter weit. Denn bevor ich meinen Rucksack abgestellt hatte, wurde ich schon zum Mittagessen eingeladen, und zwar von einem betrunkenen Ukrainer. Mit einer Gruppe Lastwagenfahrer, die sich den Sonntag auf der Raststätte mit Wodka und Bier vertrieben, genoss ich eine feine «Borscht». Es war trotz schwieriger Kommunikation sehr lustig mit den Ukrainern. Meiner Gesundheit zuliebe, zog ich es jedoch vor mich zu verabschieden, bevor ich zu betrunken war.

Mit internationalen Kumpeln unterwegs

Von Dortmund kam ich dann sehr schnell weg. Eine nette Dame nahm mich mit bis nach Hamburg, und von dort ging die Reise mit einem jungen Matrosen bis nach Rostock. Mein Plan war eigentlich über den Landweg nach Dänemark zu kommen und anschliessend die grosse Brücke nach Schweden zu nehmen. Es kam dann etwas anders und ich entschied mich, in Rostock am Strand zu schlafen und mit der Fähre nach Dänemark über zu setzen. Dies gelang mir sehr einfach und ich musste nicht einmal dafür bezahlen, da ich als Passagier in einem Auto mitfahren durfte.

Im Schiffsrumpf traf ich wieder einen polnischen LKW-Fahrer, der mich mitnahm, und so ging die Reise weiter Richtung Schweden. Auf der zweiten Fähre von Dänemark nach Schweden fuhr ich mit einem afghanischen Kameraden und zwei Tage später fand ich mich in Göteborg wieder. Obwohl ich Städte eigentlich nicht leiden kann, hat es mir sehr gefallen. Das lag wohl vor allem am Klavier im Hauptbahnhof, wo ich mir mit drei Liedern ein üppiges Abendessen zusammen gespielt hatte.

Prachtvolles Wetter herrschte in Lidköping. Im Bild der Marktplatz. (Bild: PD)

Nach Göteborg zog ich wieder aufs Land, wo ich mich am Vänern – dem grössten See der EU – niederliess, um auf einen Freund aus dem fernen Norden zu warten. In Lidköping fand ich schnell neue Freunde, in dem ich die Kirche besuchte, wo ich auf einen gleichaltrigen Schweden traf, der mich bereitwillig zu sich nach Hause einlud. Schlussendlich kam dann der Tag der langen Fahrt. Es ging mit meinem Gastgeber aus Nordschweden, der zufälligerweise in der Nähe war, weiter, und ich konnte die letzten 1200 Kilometer unter die Räder nehmen. Nun bin ich in Jokkmokk, direkt über dem Polarkreis wo ich den Winter verbringen werde und die Kälte und Dunkelheit der Polarnacht geniessen werde.