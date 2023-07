Wattwil Beginn eines neuen Kapitels: 156 Schülerinnen und Schüler wurden von der Kantonsschule verabschiedet Rund 150 Schülerinnen und Schüler wurden bei den Diplomfeiern der Kantonsschule Wattwil diplomiert. Dabei wurden die Besten jeder Klasse ausgezeichnet. Der grösste Titel musste jedoch durch drei geteilt werden.

Der Kantichor Cantacanti bildete den musikalischen Rahmen der Feiern. Bild: Yasmin Stamm

Künstliche Intelligenz und der Textroboter ChatGPT waren dieses Jahr ein präsentes Thema an den Diplomfeiern der Wattwiler Fachmittelschul- und Kanti-Abschlussklassen am 4. und 5. Juli.

Nicht nur der Rektor Martin Gauer sprach die boomende App in seiner Rede an, sondern auch der St.Galler Ständerat und Ehrengast Benedikt Würth erwähnte sie in seiner Ansprache.

Betitelt wurde sie als eine Konkurrenz der Eltern als Rolle des Beraters, jedoch auch als Hilfe für Lernende. Doch ob die verabschiedeten Schülerinnen und Schüler diese künstliche Hilfe in Anspruch genommen haben, wird man wohl nie erfahren.

Bester Abschluss wird geteilt

10 Abschlussklassen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wurden in der evangelischen Kirche Wattwil verabschiedet. Aufgeteilt waren sie in zwei Fachmaturitäts-, eine Fachmittelschul- und sieben Kantiklassen.

Bei der Diplomfeier der Kantiklassen war die Kirche gefüllt. Bei den FMS-Klassen waren weniger Personen anwesend. Bild: Yasmin Stamm

Insgesamt 159 Personen absolvierten die Abschlussprüfungen der Kantonsschule Wattwil. Drei Personen bestanden diese nicht und werden das letzte Jahr nochmals wiederholen.

Aussergewöhnlich war dieses Jahr hingegen, dass der Titel «Beste Maturaprüfung des Jahres 2023» aufgeteilt werden musste. Zwei Schülerinnen und ein Schüler erzielten bei den Prüfungen alle insgesamt 22.5 Punkte. Suena Störi und Selinay Sarikaya mit dem Schwerpunktfach Biologie und Chemie, sowie Jakob Mostert mit dem Schwerpunktfach Physik erhielten so die Durchschnittsnote 5.73.

Alle drei bekamen für diese Leistung den Anerkennungspreis des Lions Club Rapperswil. Insgesamt sechs weitere Kantischülerinnen und -schüler erhielten jeweils einen Anerkennungspreis für die beste Prüfung in ihrem Schwerpunktfach.

Beginn eines neuen Kapitels

Doch auch die Fachmittelschüler und -schülerinnen gingen nicht leer aus. Zwei Schülerinnen erhielten den Anerkennungspreis für den besten Fachmaturitätsabschluss der Fachrichtung Pädagogik und Gesundheit und Soziales mit den Noten 5.67 und 5.5.

Der Preis für den besten Fachmittelschulausweis wurde an Jaël Müller mit der Fachrichtung Pädagogik mit der Gesamtnote 5.38 vergeben. Alle drei erhielten den Anerkennungspreis der Schulgemeinde Wattwil-Krinau.

Dies sind die besten Abschlussschüler und -schülerinnen der Kantiklassen. Bild: Yasmin Stamm

Mit viel Applaus, Gratulationen und einem kleinen Apéro bei der Kantonsschule wurden die frischgebackenen Diplomierten nun offiziell aus der Schule entlassen.

Für alle beginne nun ein neues Kapitel, merkte Gauer in seiner Rede an. «Mit ihrem Abschluss haben Sie einen ganz gewichtigen Brocken in Ihrem Bildungs- und Karriere-Rucksack platziert – und damit bisher schon ziemlich viel richtig gemacht.»