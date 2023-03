Dietschwil Schulschliessung ist vom Tisch: «Für die kleineren Kinder ist der Bezug zur gewohnten Umgebung und zu Mami und Papi wichtig» In Dietschwil, einem der fünf Dörfer der Gemeinde Kirchberg, führte das Thema Schulschliessung in der Vergangenheit zu hitzigen Diskussionen. Mit der Einführung der Basisstufe, dem Finden einer Lehrkraft und der absehbaren Zunahme von Schulkindern scheint die grösste Gefahr gebannt.

Kein Lichterlöschen im Dietschwiler Schulhaus. Der Schulbetrieb kann auch in Zukunft aufrechterhalten werden. Bild: Beat Lanzendorfer

«Sterben auf Raten» nannte Urs Huser, Präsident von «Dietschwil dihei», vor einem Jahr den Verlust der Mittelstufe im Dietschwiler Schulhaus. Ab Sommer wird dort nur noch eine Basisstufe geführt. Zwischenzeitlich drohte sogar die Schliessung des Schulhauses, sollte auf das kommende Schuljahr keine Lehrkraft gefunden werden.

Nun haben sich die Wogen geglättet. Nachdem der Kanton im Januar die Bewilligung für eine altersdurchmischte Klasse vom 1. Kindergarten bis zur 2. Klasse erteilte, konnte mittlerweile auch die offene Stelle der Primarlehrperson besetzt werden. Neu wird Rania Dittli zusammen mit Monika Kuhn diese Klasse führen.

Überbringer der positiven Nachricht war am Dienstagabend anlässlich der Hauptversammlung von «Dietschwil dihei» Schulratspräsident Urs Heuberger persönlich.

Verbesserung des ÖV wird gewünscht

Der Schulratspräsident sagte an der Informationsveranstaltung, an der viele Eltern schulpflichtiger Kinder teilgenommen haben: «Ab der dritten Klasse bin ich der Meinung, dass den Schülerinnen und Schülern ein längerer Schulweg zugemutet werden darf. Für die kleineren Kinder ist der Bezug zur gewohnten Umgebung und zu Mami und Papi aber wichtig.» Das sei mit der Lösung der Basisstufe, die in wenigen Monaten in Dietschwil eingeführt wird, gelungen.

Dass das Thema Schule im Dorf emotional berührt, war an der Teilnehmerzahl zu spüren. Rund 100 der über 400 Dietschwilerinnen und Dietschwiler waren in der voll besetzten Kapelle, die als Versammlungsraum diente, anwesend.

Urs Heuberger, Kirchberger Schulratspräsident. Bild: Beat Lanzendorfer

Obwohl es weiterhin Punkte gibt, die aus Dietschwiler Sicht Verbesserungspotenzial aufweisen – unter anderem wird eine bessere Anbindung an den Öffentlichen Verkehr gewünscht – war das wiedergewonnene Vertrauen zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern und dem neuen Schulratspräsidenten spürbar. Etwas, das unter alter Führung in der Vergangenheit abhandengekommen sei, bemerkte eine Teilnehmende nach der Veranstaltung im Gespräch.

Angebot könnte wieder ausgebaut werden

Heuberger könnte sich sogar vorstellen, bei einer markanten Steigerung der Dietschwiler Schulkinder das Angebot wieder auszubauen. Dazu erklärte er: «Solange die Infrastruktur vorhanden ist, sind solche Gedankengänge durchaus legitim. Schwieriger wird es, wenn die Schule in Dietschwil komplett neu aufgebaut werden müsste.»

Die mögliche Schliessung des Schulhauses auf das Jahr 2026 ist somit vom Tisch. Das Thema war vor rund zwei Jahren aufgekommen und dürfte dazu geführt haben, dass die Stimmberechtigten den Erweiterungsbau und die Mehrzweckhalle beim Schulhaus Sonnenhof in Kirchberg im Juni 2021 an der Urne versenkten. Die Angst war damals zu gross, dass ein Ausbau in Kirchberg einen Abbau in Dietschwil zur Folge hätte.

Neubauten sollen Kinder ins Dorf bringen

Nebst der gefundenen Lehrkraft gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb sich im Dorf ein positiver Trend abzeichnet: die Bautätigkeit. Zu den 432 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) dürften in den kommenden Jahren noch weitere hinzukommen. Zurzeit sind sechs Wohneinheiten im Bau.

An der Laufenstrasse sollen bis im Frühjahr 2025 18 Wohneinheiten gebaut werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Weitere folgen: Seit Dienstag stehen die Visiere bei der geplanten Überbauung an der Laufenstrasse. Auf 6000 Quadratmetern sollen 18 Wohneinheiten entstehen. Gemäss Investor und Architekt handelt es sich um 5 ½- und 6 ½-Zimmer-Wohnungen, die auch für junge Familien erschwinglich sein sollen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Zahl der Kinder in den kommenden Jahren steigen wird. Der Investor rechnet damit, dass der Spatenstich Ende Jahr erfolgen kann. Bei einem optimalen Bauverlauf wären die Wohneinheiten im Frühjahr 2025 bezugsbereit.

Die Dietschwiler Bevölkerung steht dem Bauvorhaben grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings waren am Dienstag auch Stimmen zu hören, welche die Zufahrt zur Überbauung kritisieren. Hier wird von Seiten der Behörden erwartet, dass beim Abzweiger Boolstrasse-Laufenstrasse nach Lösungen gesucht wird, um die engen Verhältnisse zu entschärfen – auch im Sinne der Schulkinder.