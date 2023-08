Dietfurt Vielfältigkeit der Naturwissenschaften: Im Experimentierlabor lernen Kinder spielerisch neue Fächer kennen In Dietfurt haben Kinder vom 12. bis 28. September die Möglichkeit neuen Fächern und Experimenten näherzukommen. Bei der AVM Innovations AG lernen sie im Rahmen eines Experimentierlabors spielerisch die Welt der Naturwissenschaften kennen.

Wie viel Energie kann man selbst «erstrampeln»? Eine Lehrerin probiert es selbst aus. Bild: Yasmin Stamm

«Wie funktioniert Strom genau? Wofür braucht man Softwares und was sind eigentlich Gase?» Naturwissenschaftliche Fragen, welche so manche Eltern ihren Kindern nicht immer ganz einfach beantworten können. Und trotzdem ist das Interesse daran gross.

Doch vor der siebten Klasse kommen Kinder damit in der Schule wenig in Berührung. «Informatik, Technik und Naturwissenschaften werden im Primarschulalter zu wenig gefördert», sagt Petra Kohler von Energietal Toggenburg. Dennoch müssen sich Jugendliche bereits in der Oberstufe für eine berufliche Richtung entscheiden.

Für das ganze Toggenburg

Die Trägerschaft Experimentierlabor von Energietal Toggenburg möchte dem entgegenwirken. Mit ihrem Projekt möchte sie den Schülerinnen und Schüler diese Fächer und die damit verbundenen Berufe näherbringen. «Wir möchten so Jungs und Mädchen für diese Berufe begeistern.»

Es ist nicht das erste Mal, dass das Experimentierlabor stattfindet. Im Jahr 2021 war es in Ebnat-Kappel stationiert. Damals in Zusammenarbeit mit der Ebnat AG, der IST AG und der Alder und Eisenhut AG.

Mit kleinen Autos und Taschenlampen sollen die Kinder lernen wie Solarenergie funktioniert. Bild: Yasmin Stamm

Im Jahr 2022 wurde in Alt St. Johann bei der Technowood AG experimentiert. An beiden Standorten profitierten rund 250 Kinder aus dem ganzen Toggenburg von dem Projekt.

Vom 12. bis 28. September ist nun das untere Toggenburg am Zug. Zu Gast bei der AVM Innovations AG in Dietfurt werden rund 350 Schülerinnen und Schüler aus der Mittelstufe die Welt des Engineerings kennenlernen.

Experimente rund um Naturwissenschaften

Insgesamt sieben verschiedene Posten erwarten die 17 Schulklassen. Diese drehen sich rund um die Themen Klima und Energie. «Beim Erstellen der Posten haben wir darauf geachtet, ein breites Spektrum abzudecken», sagt Patrik Reichmuth, Projektleiter der AVM.

Einer der Posten behandelt das Thema Temperatur. Anhand von verschiedenen Messgeräten, wie Thermometer, Fiebermesser oder Wärmebildkameras, können die Kinder Temperaturen erfassen und in Zahlen ausdrücken.

Anhand einer Wärmebildkamera können die Kinder Temperaturen erfassen. Bild: Yasmin Stamm

Beim Posten zu Gasen experimentieren sie, wie CO 2 mit Feuer reagiert und beim Thema Leistung können sie mit einem Fahrrad ausprobieren, wie viele Kilowattstunden sie selbst herstellen und welche Geräte sie damit zum Laufen bringen können. Auch das Programmieren können die Kinder ein erstes Mal ausprobieren und selbst eine Software erstellen.

«Die Kinder sollen auf eine spielerische Art und Weise die Vielfältigkeit der Naturwissenschaften erkennen und die Berufe ein erstes Mal kennenlernen», sagt Reichmuth.