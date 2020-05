Dietfurt: Autolenkerin übersieht Velofahrerin Am Freitag kollidierten auf der Dietfurter Bahnhofstrasse ein Auto und ein Velo.

Auf der Dietfurter Bahnhofstrasse kam es zur Kollision. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, wurde in Dietfurt auf der Bahnhofstrasse eine 31-jährige Velofahrerin von einem Auto erfasst. Die 63-jährige Fahrzeuglenkerin hatte die Velofahrerin übersehen. Diese verletzte sich an der Schulter, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.