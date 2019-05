Dieselöl floss in Bach in Bazenheid Heute Sonntag musste die Feuerwehr in Bazenheid ausrücken, weil auf einem Bauernhof Dieselöl ausgelaufen war. Ein Teil davon versickerte in der Erde, während ein anderer Teil im Hörachbach landete. Martin Knoepfel

Die Feuerwehr Kirchberg musste wegen eines Ölunfalls in Bazenheid ausrücken. Das Bild stammt aus dem Kanton Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Alarm am Sonntag in Bazenheid. Im Hörachbach floss Öl. Der Bach mündet beim Anschluss Brägg der Umfahrung Bazenheid in die Thur. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre und begann, das Dieselöl abzusagen.

Traktor am Samstagabend wie üblich aufgetankt

Es dürfte sich um einen Unfall handeln. Ein Bauer habe am Samstagabend auf dem Hof den Traktor aus einem Fass aufgetankt und dann den Schlauch zurückgestellt. Das war von Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei, zu erfahren.

Demnach hat der Bauer am Sonntagmorgen bemerkt, dass Dieselöl ausgelaufen ist, möglicherweise weil der Schlauch brüchig war. Gian Andrea Rezzoli schätzt die Menge des ausgelaufenen Öls auf rund 200 Liter.

Bisher keine toten Fische gefunden

Ein Teil des Öls versickerte nach Auskunft des Mediensprechers in der Erde, während ein Teil über Meteorwasserleitungen in den Bach gelangte. Der Bauer habe sofort richtig reagiert und Alarm geschlagen sagte Gian Andrea Rezzoli.

Die Polizei und die Feuerwehr wurden aufgeboten. Auch das Amt für Umwelt wurde verständigt. Tote Fische habe man keine gesehen, aber das Amt für Umwelt werde noch abklären, ob Mikroorganismen als Folge der Verschmutzung starben, sagte Gian Andrea Rezzoli.

Die Polizei werde den Rapport an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Für ein allfälliges Strafverfahren sei nicht mehr die Polizei zuständig.