Die Werkstatt im Rosengarten in Ebnat-Kappel hat neu mehr Raum für Werken und Kreativität

Die Werkstatt im Rosengarten in Ebnat-Kappel hat in der ehemaligen Fabrik der Chemiefaser neue Werkräume eingerichtet. So hat es mehr Platz und man kann ein Verkaufslädeli einrichten.