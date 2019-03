Die Welt ist nur durch Sinne erfahrbar Am Internationalen Tag des Waldes lud das Kantonsforstamt zu Informationen rund um das Motto «Im Wald findet gute Bildung statt» ein. Der Anlass fand beim Baumwipfelpfad in Mogelsberg statt. Cecilia Hess-Lombriser

Schulkinder erlebten eine Lektion in der Bildungsstätte Wald; angeleitet von Projektförster Nikolaus Fankhauser. (Bild: Bilder: Cecilia Hess-Lombriser)

Ein Kind führt ein anderes, dessen Augen verbunden sind, durch den Wald zu einem Baum. Das «blinde» Kind darf den Baum ertasten: die Borke, die Äste, die jungen Knospen. Dann wird es zurückgeführt und nimmt die Augenbinde ab. Jetzt gilt es herauszufinden, mit welchem Baum es in Berührung gekommen ist.

Das Bild von lachenden, aufgekratzten Schülerinnen und Schülern präsentierte kürzlich sich den Eingeladenen aus Bildung, Politik und Forstwirtschaft im Steinwald in Mogelsberg. Nikolaus Fankhauser, Projektförster, begleitete die Mogelsberger Schulklasse von Daniel Morger und zeigte spielerisch und mit allen Sinnen erlebbar, Zusammenhänge im Wald auf.

Vielfältige Bildungsstätte Wald nutzen

«Im Wald gibt es viel zu erleben und zu erkunden. Der Wald bietet sich als idealer Spiel-, Lern- und Erlebnisraum geradezu an», sagte Regierungsrat Bruno Damann, nachdem August Ammann, Kantonsoberförster, die Gäste am Eingang zum Baumwipfelpfad begrüsst hatte. «Wald und Bildung» ist in die Waldziele aufgenommen worden. «Der St. Galler Wald ist eine Bildungsstätte für die Jugend: Jedes Kind der Unter-, Mittel- und Oberstufe verbringt unter kundiger Führung je einmal einen Tag im Wald», steht dort. Damann zählte die Vorzüge des Waldes als Bildungsstätte auf: «Er ist allen zugänglich, bietet genug Platz, steckt voller Anreize, weckt die Sinne, bietet Pflanzen und Tieren Lebensgemeinschaften, der Wald entspannt, macht Lebensgrundlagen und Zusammenhänge bewusst.» Im Wald könnten Kinder ihre Grenzen ausloten und Naturerfahrungen mit allen Sinnen sammeln, betonte Bruno Damann. «Auch wir Erwachsene können etwas lernen.»

Ohne Spiel in der Natur fehlen Erfahrungen

Welche Bedeutung die Waldpädagogik für Gesellschaft und Schule hat, erläuterte Michael Obendrauf, Dozent und Studienbereichsleiter an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen.

Er nahm den Buchtitel «Das letzte Kind im Wald» des Amerikaners Richard Louv als Einstieg, um aufzuzeigen, wie sich die Erfahrungen der Kinder im Umgang mit Wald und Natur geändert haben. Allein die Erinnerungen aus seinem eigenen Leben mit vielen Freiheiten und Entdeckungstouren liess erkennen, wie sich die Gesellschaft, und mit ihr die Kinder, von der Natur entfernt haben; der Grundlage allen Lebens.

Die Kinder spielen weniger draussen, die Freizeit wird verplant, Zeit für Abenteuer und Entdeckungen fehlt. Elektronische Medien schränken den Horizont ein. Das Fleisch kommt vom Metzger, Holz vom Baumarkt, die Pilze aus dem Supermarkt.

«Der Wald als Raum für ganzheitliche Entwicklung ist wichtig», zitierte Obendrauf die Untersuchungen von Fachleuten. Bewegen und wahrnehmen, sich verstecken, herumstreifen, ergreifen und begreifen, klettern, schnitzen, balancieren, hüpfen, bauen und mehr ist möglich. Kinder, die draussen spielen dürfen, sind gesünder und weniger verletzungsanfällig. Ihre Motorik ist besser ausgebildet, sie haben gelernt, mit Risiken umzugehen.

«Die Natur begünstigt auch die Kreativität und regt sie an. Was kann man alles in den Wolken sehen oder in knorrigen Ästen», erinnerte Obendrauf an Erfahrungen wohl aller Anwesenden. Erfahrungen in der Natur wirkten seelisch-emotional bereichernd; Kinder könnten den Umgang mit verschiedensten Gefühlen lernen und die Lebensweise von Tieren kennen lernen.

Dass das letzte Kind im Wald nicht Realität wird

«Der Aufenthalt in der Natur macht ruhig, entspannt und stärkt», sagte der Dozent in der Bildungsstätte Wald. Er leitete über zum Bildungsplan, der Kompetenzen anspricht, die perfekt im Wald erworben werden können. Dazu gehört das Verständnis über Nachhaltigkeit und Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur. «Ich hoffe, dass das letzte Kind im Wald keine Realität wird», schloss Obendrauf. Regionalförster Christof Gantner führte abschliessend die nachdenklichen Gäste über den Baumwipfelpfad, machte sie auf die jungen Knospen aufmerksam, liess sie in ein Fuchsfell greifen und ein Fuchsgebiss bestaunen, am Holz der Douglasie riechen und lud ein, die Natur anzuschauen und zu spüren. «Im Wald werden alle Sinne angesprochen und sie können verfeinert und trainiert werden», versprach er. Denn: «Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war», wie es bereits John Locke (1632–1704), englischer Philosoph und Politiker, erkannt hatte.