Interview

Die Toggenburger Schwinger sind wieder auf dem Vormarsch

24 Kränze holten die Toggenburger Schwinger in der abgelaufenen Saison. An der Delegiertenversammlung des Toggenburger Schwingerverbandes am letzten Freitag in Ganterschwil zeigte sich Urban Götte, der technische Leiter, zufrieden mit dem Abschneiden.