Die Spannung steigt in den Leitungen auf dem Ricken

Die Axpo – früher Nordostschweizerische Kraftwerke – ist ein international in der Energieproduktion, im Energiehandel und in der Energieverteilung tätiger Konzern mit Hauptsitz in Baden. Besitzer der Axpo-Holding sind verschiedene Deutschschweizer Kantone oder Elektrizitätswerke. Die SAK besitzen etwas mehr als einen Achtel des Aktienkapitals der Axpo.

Die Swissgrid mit Hauptsitz in Aarau ist die nationale Netzgesellschaft. Sie existiert seit Dezember 2004. Sie betreibt und überwacht seit 2009 das Schweizer Höchstspannungsnetz und besitzt dieses seit 2013. Die Aktien der Swissgrid befinden sich fast alle im Besitz von rund 30 Schweizer Elektrizitätswerken.

Volt ist das Mass für die Spannung des elektrischen Stroms. In den Haushalten werden Spannungen von 230 und 400 Volt verwendet. «Kilo» bedeutet «tausend». 220 Kilovolt entsprechen also 220'000 Volt. (mkn)