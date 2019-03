Die Rechnung der Gemeinde Hemberg schliesst mit einem «unerwartet positiven Ergebnis» ab Nach einem hohen Ertragsüberschuss für 2018 rechnet der Gemeinderat Hemberg für das Jahr 2019 mit einem Rechnungsdefizit. Dennoch stimmten die Stimmbürger einer Steuersenkung um zehn Prozentpunkte auf 138 Prozent zu. Urs M. Hemm

Die Herrensägentobelbrücke zwischen St.Peterzell (Neckertal) und Bächli (Hemberg) muss saniert werden. Die budgetierten Kosten in der Höhe von 1,44 Millionen Franken teilen sich beteiligten Gemeinden, vorausgesetzt der Zustimmung der Neckertaler Stimmbürger. (Bild: PD)

Bevor Gemeindepräsident Christian Gertsch auf die traktandierten Geschäfte der Hemberger Bürgerversammlung einging, legte er in seiner Einführung den Fokus auf zwei Themen, welche die Gemeinde bereits in der Vergangenheit, vor allem aber in Zukunft beschäftigen werden: zum einen das neue Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons St. Gallen, zum anderen das Projekt 2023, welches eine mögliche Vereinigung von Hemberg mit den Gemeinden Neckertal und Oberhelfenschwil prüft.

Bezüglich neuer Gesetzgebung betonte Christian Gertsch den Umstand, dass künftig die kantonale Denkmalpflege für das Bauen innerhalb des geschützten Ortsbildes zuständig ist. Bauherren sollten deshalb frühzeitig die Bedingungen und Erwartungen mit den kantonalen Ämtern abklären, bevor fertige Projekte erarbeitet werden. Zum Projekt 2023 richtete er einen Appell an die 55 Anwesenden in der evangelischen Kirche, an der Grundsatzabstimmung am 30. Juni ein Ja in die Urne zu legen, damit das Fusionsvorhaben eingehend geprüft werden könne. «Über eine möglich Fusion selbst wird erst zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt.»

Senkung des Steuerfusses einstimmig beschlossen

Christian Gertsch,

Gemeindepräsident Hemberg. (Bild: Urs M. Hemm)

Die Jahresrechnung 2018 schliesst bei einem Aufwand in der Höhe von insgesamt rund 5,89 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 1,02 Millionen Franken ab. «Die Gründe für dieses unerwartet positive Ergebnis sind einerseits höhere Steuereinnahmen. Andererseits hatte die Gemeinde Minderkosten aufgrund von Projektrückstellungen und Einsparungen im Personalbereich aufgrund der abgeschlossenen Leistungsverträge, insbesondere mit der Gemeinde Neckertal», sagte Christian Gertsch. Dem Antrag des Gemeinderats, 250'000 Franken zur Vorfinanzierung der Mehrzweckhalle zu verwenden und die restlichen knapp 766'000 Franken dem Eigenkapital zuzuweisen, wurde einstimmig entsprochen.



Das Budget rechnet mit einem Aufwand von knapp 6,09 Millionen Franken und einem Aufwandüberschuss von 79'600 Franken. Im Rahmen des Steuerplans 2019 schlug der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses um 10 Prozentpunkte von 148 auf 138 Prozent und einen Grundsteuersatz von 0,8 Promille vor. Die Feuerwehrersatzabgabe soll unverändert 30 Prozent betragen. Da die Diskussion nicht genutzt wurde, galten der Steuerplan und das Budget 2019 ohne Abstimmung als genehmigt.

Herrensägentobelbrücke kann saniert werden

Die Investitionen im Jahr 2019 sehen neben der Sanierung der Harzenmoosbrücke über den Zwislerbach für budgetierte 150'000 Franken die Sanierung der Herrensägentobelbrücke zwischen St.Peterzell und Bächli vor. Das Gutachten im Voranschlag 2019 prüfte drei Varianten − von der einfachen Verstärkung bis zum Neubau der Brücke. Die Sachverständigen wie auch die Räte der Gemeinden Neckertal und Hemberg favorisieren die mittlere Variante, welche mit 1,44 Millionen Franken im Budget veranschlagt wird. Die Kosten sollen zwischen den Gemeinden je hälftig geteilt werden.

Dieser Umstand veranlasste eine Bürgerin dazu, das Wort zu ergreifen, da sie mit dieser Vereinbarung nicht einverstanden war. Denn die Gemeinde Neckertal sei grösser als Hemberg und hätte demnach auch den grösseren Teil der Kosten zu tragen. Da dieser Vertrag gemäss Christian Gertsch nicht abgeändert könne, würde es bei dieser Aufteilung bleiben. Die Stimmbürger votierten mit 54 zu eins für den Kredit.