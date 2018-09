Ein Alphornchor mit Stargast in Necker Die Neckertaler Alphornmesse wird zur Tradition. Bereits zum dritten Mal hat sie am Sonntag stattgefunden, dieses Mal in Necker, und 400 Menschen angezogen. Der Höhepunkt war ein Alphornchor mit rund 40 Alphornbläserinnen und -bläsern. Michael Hug

Gemeinsam «Let it be»: Kendra Alder, Daniel Wisler und Maya Stieger (von links). (Bild: Michael Hug)

«Die Nase hört mit» war der Titel der Geschichte von Daniel Wisler. Die Nase? Es war Ernst Tüschers Nase, die Nase eines Emmentaler Knechts, die das Gras wachsen hörte. Wislers Geschichte in der Mitte der rund dreiviertelstündigen Messe am Sonntag in der Turnhalle der Oberstufe Necker war einer der leiseren Momente. Rund 400 Besuchende aus der Region horchten den Worten des Popularmusikers der evangelischen Kirchgemeinde Unteres Neckertal, die für die Alphornmesse verantwortlich zeigte.

Wisler war nicht nur der Geschichtenerzähler, er war auch Musiker, Organisator und Inspirator der Messe. Mit der dritten Durchführung und dem ansehnlichen Publikumsandrang ist die Neckertaler Alphornmesse innert zwei Jahren zum Erfolg und zum Beginn einer Tradition geworden. Auch nächstes Jahr wird sie stattfinden, voraussichtlich in Mogelsberg.

Rockige Seiten im Spiel

Daniel Wisler hatte das Drehbuch für die Messe geschrieben. Im Eingangsspiel liess er Geigerin Maya Stieger auf den Alphornisten Jonas Bodmer treffen, urchig auf Klassik, noch dazu zu Wislers selbstkomponierten Gitarrenriffs «Jutz of Blackmore», womit er auch rockige Seiten ins Spiel brachte. Pfarrer Oliver Gengenbach zitierte aus der Bibel, Enrico Lenzin begleitete am Alphorn, und ein Jugendchor mit einheimischen Kindern sang das Lied «Eifache Maa».

Dann sang Solistin Kendra Alder das bewegende «Let it be» der Beatles, womit die Messe dann dem zweiten Höhepunkt zusteuerte und zum eigentlichen Konzert wurde. Applaus war den Musizierenden und Singenden sicher, ein Zugabe musste folgen, ebenso einige Worte des Präsidenten der Kirchenvorsteherschaft, Kurt Oehninger, der den grossen Aufmarsch der Teilnehmenden als ersten Höhepunkt bezeichnete. Doch damit war nur die Messe beendet, aber nicht der Anlass, denn es folgte der dritte Höhepunkt: das Kurzkonzert des angekündigten Stargastes Enrico Lenzin.

Nur Alphornblasen war dem Gast zu wenig

Der als Schlagzeuger ausgebildete Enrico Lenzin hat sich neuerdings dem Alphorn verschrieben, wie er meinte, «ein ganz erstaunliches Instrument».

Bläst und lässt sein Karbon-Alphorn in der Luft kreisen: Enrico Lenzin. (Bild: Michael Hug)

Doch nur Alphornblasen war ihm zu einfach. Lenzin setzte seinen Sequenzer in Betrieb, schwang gleichzeitig ein Talerbecken, steppte auf der Holzplatte und trommelte auf das Alphorn ein. Schliesslich liess er ein Alphorn in der Luft kreisen und blies zugleich darauf, allerdings war dies ein leichtes Expemplar, eines aus Karbon. Staunen im Publikum, dann stehender Applaus. Das folgende Stelldichein der Alphornisten mit dem Alphorn auf der Wiese vor dem Schulhaus war der vierte Höhepunkt des Sonntags.