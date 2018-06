Die meisten Fans glauben an ein Weiterkommen

Wenn der Schiedsrichter am 14. Juni in Moskau das Spiel zwischen Russland und Saudi-Arabien anpfeift, ist das auch der Startschuss für einen Monat im Banne der Fernsehbildschirme. Für unzählige Fans wird eine Frage den Tagesablauf dominieren: Wo schaue ich mir heute das Spiel an? Denn am meisten Spass macht Fussballschauen, wenn man in Gesellschaft ist.

Wo werden Sie sein? Senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 10. Juni an redaktion@toggenburgmedien.ch. Ganz egal, ob es sich um eine Grossleinwand oder einen normalen Fernseher handelt. Das «Toggenburger Tagblatt» wird dann rechtzeitig vor dem Eröffnungsspiel die Liste der Toggenburger Public Viewings veröffentlichen.