Markthalle Toggenburg: Der bunte Veranstaltungs-Mix macht es aus

An der Generalversammlung durften die Genossenschaftler der Markthalle Toggenburg am Freitagabend von einem guten Geschäftsjahr Kenntnis nehmen. Bei Erträgen von knapp 312'000 Franken und Aufwendungen in der Höhe von rund 286'000 Franken resultiert ein Gewinn von knapp 26'000 Franken. Zudem konnten Abschreibungen in der Höhe von 113'559 Franken getätigt werden, was aus der Sicht des Kassiers Ernst Zwingli als «erfreuliches Resultat» gewertet werden darf.

Auch Präsident Reto Meile zeigt sich mit dem Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres zufrieden, konnten doch, dank Verbreiterung des Bodens über dem Restaurant mehr Platz geschaffen werden. Die nötigen kleineren und grösseren Reparaturen wurden durchgeführt. «Unsere Halle ist nicht mehr ganz neu und wir wollen dafür sorgen, dass wir in keinem Bereich in den Rückstand geraten.»

Wie immer ist die GV der Markthalle auch ein gesellschaftlicher Anlass, dieses Jahr erfreute der Jodelklub Gommiswald und das Echo vom Regulastein die Anwesenden mit ihren Darbietungen und sorgten für eine gemütliche und lockere Atmosphäre. (adi)