Die Männerriege Wattwil will es wieder wissen und organisiert im kommenden Jahr den St.Galler Sport-Fit-Tag Nach dem Toggenburger Turnfest im Jahre 2017 findet 2020 mit dem Sport-Fit-Tag das nächste turnerische Grossereignis in der Toggenburger Zentrumsgemeinde statt. Es wird mit rund 800 Teilnehmenden gerechnet. Beat Lanzendorfer

OK-Präsident Simon Schlumpf (vorne links) und sein zehnköpfiges Team feuerten am Mittwoch zusammen mit den Vertretern der Sponsoren den Startschuss zum Sport-Fit-Tag 2020 ab. Er findet am 16. Mai in Wattwil auf den Sportanlagen Grüenau und Schomatten statt. (Bild: Beat Lanzendorfer)

5000 Teilnehmende waren vor zwei Jahren Gäste, als der Turnverein Wattwil nach mehrjähriger Vorlaufzeit das Toggenburger Turnfest durchführte.

Ganz so viele sind es am 16.Mai 2020 nicht, wenn in der Toggenburger Zentrumsgemeinde unter der Regie der Männerriege Wattwil zum Sport-Fit-Tag eingeladen wird. Mit rund 800 Teilnehmenden erreicht der Anlass dennoch Dimensionen, welche im Toggenburg nicht alltäglich sind.

Damit erbringen die Mitglieder der Männerriege den Beweis, dass sie weiterhin für Grosstaten motiviert sind. Der Verein feierte 2018 bekanntlich sein 100-Jahr-Jubiläum und hat mit diversen Aktivitäten Werbung für den Turnsport betrieben.

Spass und Kameradschaft werden gefördert

Der Grossanlass Sport-Fit-Tag des St.Galler Turnverbandes bildet den sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkt der Frauen-, Männer- und Seniorenriegen aus St.Gallen sowie den umliegenden Kantonen.

Hierbei handelt es sich um einen freundschaftlichen Wettbewerb, bei dem Geschicklichkeit, Koordination und Geschwindigkeit im Vordergrund stehen – er soll Spass bereiten und den Zusammenhalt unter den Turnriegen fördern.

Konkret werden in elf Disziplinen Wettkämpfe durchgeführt. Als zusätzlicher Anreiz werden vier bisherige Spiele durch vier neue ersetzt, was die Organisatoren in der Hoffnung bestärkt, dass es zu vielen Neuanmeldungen des jährlich wiederkehrenden Sport-Fit-Tages kommt, der erstmals in der Region zur Austragung kommt. «Weil es nicht jedes Jahr neue Spiele gibt, erhält unser Anlass zusätzliche Zugkraft», ergänzt Kurt Brugger, der Präsident der Männerriege Wattwil.

Elf Monate bis zum Beginn der Wettkämpfe

Noch dauert es rund elf Monate, bis die Wettkampfstätten in der Grüenau und in der Schomatten aufgebaut werden. Die Arbeiten im Hintergrund haben aber längst begonnen und dürften sich in den kommenden Monaten intensivieren.

Mitglieder der Männerriege luden am Mittwoch zum Apéro und feuerten gemeinsam mit den Vertretern der Sponsoren symbolisch den Startschuss ab. Dabei war es OK-Präsident Simon Schlumpf ein Anliegen, auch den Gemeinde- und Schulbehörden für die unkomplizierte Zusammenarbeit zu danken. «Wir sind weiterhin offen für Unterstützung jeglicher Art», sagte Simon Schlumpf.

Anmeldungen sind ab September möglich

Der neunte Monat des Jahres ist aus zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen ist ab September das Anmeldeportal für den Sport-Fit-Tag offen. Hierfür wird die Männerriege Wattwil eine eigens für den Anlass erstellte Website aufschalten.

Zum anderen gibt der St. Galler Turnverband jene Spiele bekannt, welche im kommenden Jahr beim Sport-Fit-Tag neu ins Programm kommen. Alle Teilnehmenden erhalten dann die Möglichkeit, in Kursen die Spiele zu verinnerlichen. Sie können auch in den Turnstunden der Vereine geübt werden.