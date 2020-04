Die Lütisburgerin Nelly Näf lässt das Schicksal benachteiligter Menschen in Kenia nicht kalt Die 69-Jährige hat vor sieben Jahren den Verein «Freunde Kenias und seiner Menschen» gegründet und darf mittlerweile auf einige schöne Erfolgsgeschichten blicken.

Nelly Näf (rechts) mit Faith Muthoi, die im zweiten Semester Pharmazie studiert. Bild: PD

Menschen zu unterstützen ist das Lebensziel der Toggenburgerin Nelly Näf. 2013 hat sie den Verein «Freunde Kenias und seiner Menschen» gegründet. Auslöser war 2007 ihr Engagement im afrikanischen Land, das über Comundo, Luzern, zustande kam und in dem sie die Not der Menschen hautnah miterlebte.

Für Rechte von Kindern und Frauen einsetzen

Näfs Verein unterstützt Kinder bei deren Ausbildung, übernimmt Patenschaften und lanciert Projekte wie «Hilfe zur Selbsthilfe» oder im Gesundheitswesen. Dies in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Entwicklungs- und Hilfsorganisationen, welche sich in erster Linie für die Rechte der Frauen und Kinder einsetzen.

Sieben Jahre nach der Gründung haben die Mitglieder des Vereins «Freunde Kenias und seiner Menschen» einiges erreicht und dürfen mit Stolz auf diverse Erfolgsmeldungen blicken. Zwei davon betreffen junge Frauen, die dank der Hilfe aus der Schweiz ein Studium absolvieren können oder dieses bereits beendet haben.

Matura mit einem B+ abgeschlossen

Die 19-jährige Faith Muthoi ist in Muranga aufgewachsen. Die Stadt mit ihren rund 11000 Einwohnern liegt etwa 70 Kilometer nordöstlich von Kenias Hauptstadt Nairobi. Faiths Mutter war es nicht möglich, das Schulgeld für ihre Tochter zu bezahlen, weshalb sie seit vier Jahren von «Freunde Kenias und seiner Menschen» unterstützt wird.

«Sie hat die Matura mit einem B+, was einem sehr gut entspricht, abgeschlossen und müsste anhand der Noten eigentlich Medizin studieren», erklärt Nelly Näf. «Weil an der Universität aber alle Plätze für ein Medizinstudium vergeben sind, ist ihr von der Regierung das Studienfach Pharmazie zugewiesen worden.»

Dieses fünfjährige Studium belegt sie nun im zweiten Semester an der Universität Kabarak, die etwa 170 Kilometer nordwestlich von Nairobi liegt. Gemäss Nelly Näf stehen ihr nach Abschluss des Studiums mehrere Optionen offen. «Sie kann zum Beispiel in einem Krankenhaus, in der Forschung oder in der Industrie arbeiten. Mit ihrem Wissen wird sie mit Sicherheit eine Arbeitsstelle finden, weil auch in Kenia Menschen gesucht sind, die eine Ausbildung im Bereich Gesundheit vorweisen können.»

Als Kind vertrieben – heute Ärztin

Die zweite Erfolgsgeschichte handelt von Mary Wairimu, die im September 2019 ihr Medizinstudium abschloss und seit März dieses Jahres in einem Spital in Nairobi als Ärztin arbeitet. Mary ist im Slum Kibera aufgewachsen, der zu Nairobi gehört. 2008 ist sie im Strudel der politischen Unruhen zusammen mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern aus ihrem Haus vertrieben worden.

Mary Wairimu hat ihr Studium als Ärztin abgeschlossen. Bild: PD

Ihre Mutter fand später in jener Pfarrei Arbeit als Gemeindehelferin, in der Nelly Näf damals arbeitete. So ist der Kontakt entstanden. Mary habe die Schule mit Bestnoten abgeschlossen und wollte unbedingt Medizin studieren.

«Dies war aber nicht sofort möglich. Nach einem Überbrückungsjahr in einer Kindertagesstätte wurde sie an einer privaten Universität in Meru zum Medizinstudium zugelassen. Allerdings hatte der Umweg eine grosse finanzielle Belastung zur Folge, die in erster Linie ihre Mutter und weitere Familienangehörige zu tragen hatten», sagt Nelly Näf.

Sie sei vom Willen von Mary beeindruckt, die ein klares Ziel verfolgt habe. Sie hätte sich auch bereit erklärt, einen Teil der Studienkosten, die sie als Darlehen vom Verein der «Freunde Kenias und seiner Menschen» bezog, nun zurückzuzahlen.

Nelly Näf ist häufig persönlich vor Ort

Um sich persönlich davon zu überzeugen, dass die Spendengelder direkt den Not leidenden Menschen zufliessen, weilt Nelly Näf jährlich während mehrerer Monate in Kenia. Zuletzt von Dezember 2019 bis Mitte März 2020.

«Ich bin am 11. März zurückgeflogen und habe noch wenig von den Auswirkungen des Coronavirus gespürt. Sowohl in Kenia als auch bei meiner Rückkehr am Flughafen Kloten.» Mittlerweile sei das Leben in Afrika aber ähnlich eingeschränkt wie in der Schweiz. «Die Schulen sind zu, die Einkaufszentren geschlossen und viele Menschen in Nairobi machen Homeoffice.»

Nelly Näf verhehlt nicht, dass sie sich Sorgen um die Menschen macht: «Der Tourismus sowie der Export von Kaffee, Tee und Blumen sind eingebrochen.» Allein auf den zahlreichen Blumenfarmen hätten tausende Angestellte keine Arbeit mehr und die soziale Abfederung sei nicht mit jener in der Schweiz zu vergleichen.

Allerdings findet Nelly Näf, dass die afrikanischen Länder besser auf Pandemien vorbereitet seien, weil sie durch das Sars- und Ebolavirus bereits Erfahrung sammeln konnten.

Zurück im Toggenburg Die 69-jährige Nelly Näf ist im Toggenburg aufgewachsen, wo sie heute wieder lebt. Nach ihrer Schulzeit und einer kaufmännischen Ausbildung war sie viele Jahre im Personalwesen diverser Unternehmen tätig. Unter anderem bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). Diese ist zuständig für die Umsetzung der aussenpolitischen Strategie der Schweizerischen Eidgenossenschaft in den Bereichen humanitäre Hilfe, globale und regionale Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit. Ihr letztes Engagement führte Nelly Näf Ende 2007 über die Bethlehem-Mission Immensee (heute Comundo, Luzern) nach Kenia, wo sie im Auftrag der Kirche und Nichtregierungsorganisationen (NGO) den Aufbau von Entwicklungs- und Hilfsprojekten unterstützte. Die erlebte Not trug dazu bei, den Verein «Freunde Kenias und seiner Menschen» zu gründen. Nelly Näf verbrachte rund zehn Jahre in Afrika. (bl)