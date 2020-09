Die Lichtensteiger Högg Liftsysteme AG übernimmt die Baco-Treppenlifte mit Niederlassungen in Thun und Lausanne

Die Högg Liftsysteme AG mit Sitz in Lichtensteig übernimmt per 1. Januar 2021 die Abteilung für Treppenlifte der Baco AG. Sie vergrössert sich dadurch personell und geografisch signifikant. Die insgesamt 50 Arbeitsplätze sowie die drei Standorte in den Regionen St.Gallen, Thun und Lausanne bleiben bestehen. Die Högg Treppenlifte AG wird dadurch zum schweizweit lokal agierenden Anbieter.